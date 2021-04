Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox riserva le sue previsioni per questo sabato 10 aprile anche ai segni dei Gemelli, della Bilancia o dell’Acquario, ovvero i segni di aria, secondo quanto raccontato dall’astrologo nella sua consueta rubrica su Radio Latte e Miele.

Gemelli e Bilancia, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox?

Per i Gemelli questo fine settimana sembra promettere occasioni interessanti, specialmente per chi si è trovato a confrontarsi con dei blocchi che potrebbero aver rallentato la realizzazione di un progetto. Questa condizione astrologica invita a prendere in considerazione alcuni cambiamenti legati all’ambito lavorativo.

Per la Bilancia, questo fine settimana potrebbe veder nascere un po’ di insoddisfazione, specialmente se ci si trova a doversi confrontare con alcuni blocchi che sembrano rallentare la realizzazione di un progetto. Queste sensazioni potrebbero far diminuire la voglia di mettersi in gioco, ma Giove e Saturno favorevoli aiuteranno ad ottenere comunque dei buoni risultati.

Oroscopo Paolo Fox, la giornata dell’Acquario

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Acquario, questo fine settimana potrebbe aiutare a trovare il coraggio necessario per compiere alcuni cambiamenti importanti. Le trasformazioni in atto sono molte e queste ore potrebbero contribuire a sviluppare nuovi progetti e emozioni inaspettate.

