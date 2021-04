Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Tocca ai segni di terra per quanto riguarda le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox: su Radio Latte e Miele per la giornata di sabato 10 aprile 2021 sono arrivati i responsi riguardanti Toro, Vergine e Capricorno.

Toro e Vergine: cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ricorda ai nati sotto il segno del Toro che dopo le polemiche nate nel corso degli ultimi giorni, questo fine settimana potrebbe aiutare a riflettere sulla propria condizione. Attenzione a non esporsi troppo all’interno di relazioni che potrebbero non valerne la pena. Il ritorno di Venere favorevole per la prossima settimana sembra promettere grandi emozioni.

Per quanto riguarda la Vergine, le polemiche nate negli ultimi giorni potrebbero aver portato un po’ di fatica, accentuando gli atteggiamenti polemici e particolarmente critici dei nati nel segno. Attenzione a non isolarsi troppo, o a dar vita a polemiche inutili.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il Capricorno

La rassegna dei segni di terra si chiude con il segno del Capricorno. La presenza di diversi pianeti opposti potrebbe portare qualche tensione in più nel corso di questo fine settimana, specialmente all’interno di quei rapporti che nel passato si sono trovati a vivere qualche difficoltà. Possibile calo anche sul piano fisico.

