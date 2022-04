Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2022/ Acquario, Gemelli e Bilancia: la giornata

L’Oroscopo Paolo Fox si prende la scena anche in questa domenica 10 aprile 2022. Che giornata sarà quella di oggi per Acquario, Gemelli e Bilancia? Ci pensa l’astrologo a svelarcelo con le sue previsioni, quelle fornite di consueto sui canali di Radio Latte Miele. Scopriamo insieme le sue indicazioni per i segni di Aria per quanto riguarda amore, lavoro, salute in questo weekend…

Oroscopo Paolo Fox: Acquario, tanti pensieri…

La Luna opposta oggi è un po’ difficile da sopportare per l’Acquario, ma secondo l’oroscopo Paolo Fox perché ci sono tanti sovraccarichi, tanti pensieri, tante cose da mettere in ordine. È proprio l’ordine il punto debole di un Acquario che spazia con la fantasia e perde il contatto con la realtà. Ad ogni modo, sappiate che Giove è attivo per quanto riguarda piccoli affari e compromessi e Saturno è in buon aspetto, se volete rivoluzionare la vostra vita o imporvi in qualche situazione importante.

Gemelli e Bilancia, la domenica secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per i Gemelli è molto importante in amore non fare passi falsi: chi ha una bella storia, la deve mantenere, chi ha una storia che fa acqua da tutte le parti, è probabile che in questi giorni sia un po’ dubbioso. In generale i cuori solitari prendono tempo. Solo le coppie che hanno gravi divergenze, devono essere ancora più accorti, perché la seconda parte del mese metterà in discussione un accordo e ci sarà da trattare.

Dopo due giorni perplessi arriva una domenica migliore per i Bilancia. Chissà quanti di voi, dopo un momento difficile che non si sarebbero mai aspettati, adesso hanno capito quanto sia importante l’amore, la famiglia, la tenerezza nei rapporti. “Vi ho spiegato, anche nelle previsioni generali, che la prima parte dell’anno sarebbe stata molto attiva e utile anche per sbrogliare quelle situazioni che poi, se non risolte, nella seconda parte dell’anno, potrebbero creare dei problemi“, spiega l’oroscopo Paolo Fox. In amore ci vuole un po’ di tranquillità: voi siete predisposti ad amare, ma proprio perché c’è stato qualche scossone di recente, dovete ritrovare un po’ di equilibrio.

