Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2022/ Capricorno, Toro e Vergine: le previsioni

Torna l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox, stavolta con le previsioni per oggi, domenica 10 aprile 2022. Che giornata sarà per i segni di Terra? Cosa devono aspettarsi su amore, salute e lavoro Capricorno, Toro e Vergine? L’astrologo ha risposto a queste domande nel consueto spazio su Radio Latte e Miele, regalandoci le sue indicazioni quotidiane…

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, domenica serena

La Luna non è più opposta al Capricorno, quindi questa è una domenica più tranquilla per l’oroscopo di Paolo Fox. Lunedì arriva Mercurio favorevole, Giove è sempre con voi, dal 15 anche Marte è attivo: insomma, la seconda parte di questo mese di aprile sembra davvero molto importante e la prossima settimana lo sarà già di più. Mettetevi di buzzo buono, rimboccatevi le maniche! Soprattutto se intendete pretendere qualcosa che vi spetta, perché, da qui al 17, potrete combinarne di tutti i colori e anche l’amore sarà protagonista.

Toro e Vergine, l’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Mercurio da domani nel segno del Toro: nuovi progetti lanciati in questo periodo. Marte sarà favorevole dal 15. È vero c’è sempre quel piccolo chiodo fisso che riguarda una situazione da risolvere: magari sei stato accanto a una persona che non è stata bene, forse ti sei reso conto che c’è stata una profonda trasformazione dentro di te, negli ultimi due anni, e quindi adesso devi recuperare. Sono giornate migliori e, fra l’altro, intorno al 13 potrebbero anche arrivare una buona sorpresa: si può dire che questo sia un cielo di forza.

Il segno zodiacale della Vergine in amore è molto perplesso. Naturalmente ognuno ha la sua vita sentimentale: chi è solo non si impegna, chi è in coppia forse non è così soddisfatto e chi è separato pensa che per ora è meglio starsene per conto proprio. “Vi avviso perché aprile nell’ultima parte vi vedrà presi da un conflitto e una questione particolare che riguarderà il lavoro, per cui se ci sono dei nodi irrisolti sarà meglio scioglierli al più presto“, avverte l’oroscopo di Paolo Fox.











