Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2022/ La domenica di Pesci, Cancro e Scorpione

Ci ritroviamo per un nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox in questa domenica del 10 aprile 2022. In questo spazio ci concentreremo sulle previsioni per i segni di Acqua? Quali sono le indicazioni su amore, salute e lavoro per Pesci, Cancro e Scorpione? L’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele ha fornito le sue indicazioni quotidiane così preziose, quindi non ci resta che scoprirle…

Oroscopo Paolo Fox: Pesci preveggente…

Per il segno dei Pesci, queste sono giornate di rivalutazione dei sentimenti, dell’amore, del proprio stile di vita. Sarebbe un peccato perdersi nei meandri del passato: pensate invece al futuro e le cose belle che si possono attivare anche in questo periodo, ma ancora di più da lunedì prossimo. Ecco perché se c’è da fare una richiesta di lavoro o personale, direi di non fermarvi. Avrete una capacità di preveggenza che vi renderà quasi inutile ascoltare l’oroscopo! “Per cui, mi raccomando: datevi da fare che nella prossima settimana avrete certamente di più. Soluzioni in arrivo per le coppie, periodo fertile: per fare un figlio, per sposarsi o convivere. Progetti in corso“, spiega l’oroscopo Paolo Fox.

Cancro e Scorpione, le emozioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

“Cari nati sotto il segno del Cancro, questa Venere vi dice di amare, questo Marte dal 15 dice che sarete amati, questo Giove vi spinge anche ad azioni irruente“, spiega l’astrologo. Così, se abbiamo visto, nella prima parte di quest’anno, dei grossi problemi, adesso quantomeno avete una soluzione in tasca o comunque c’è voglia di rimettersi in gioco. Nella peggiore delle ipotesi, potreste decidere di starvene per cono vostro, per non avere complicazioni, ma sarebbe uno spreco! Perché il segno del Cancro è nato per amare.

Non è una giornata da lasciar passare così per lo Scorpione, anche se vi sentirete un po’ turbati al mattino, per colpa di questa Luna dissonante: forse avrete un po’ di fastidio e magari non avrete dormito bene la notte. Tuttavia, sfruttiamola questa buona combinazione fra Venere, Giove e, prossimamente, da venerdì prossimo, anche di Marte. “Vi posso già annunciare che ci sarà una Pasqua importante, per cui domenica prossima organizzatela al meglio. Recupero di emozioni valide, anche per il futuro“, conclude l’oroscopo Paolo Fox.











