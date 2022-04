Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2022/ Sagittario, Ariete e Leone: le stelle…

Che giornata sarà quella di oggi, domenica 10 aprile 2022, per Sagittario, Ariete e Leone? A fare luce sui segni di Fuoco è l’Oroscopo Paolo Fox, che apre questa giornata con le sue tanto attese previsioni. Dunque, sono pronte tutte le indicazioni su amore, lavoro, fortuna e salute. Non dobbiamo fare altro che scoprirle…

Oroscopo Paolo Fox: rivoluzione per Sagittario

Non tutto quadra e questa per il Sagittario è la fase iniziale di quella piccola o grande rivoluzione che, da maggio, vi coinvolgerà e coinvolgerà le persone che amate. Se c’è una persona che vi interessa, frequentatela di più. “Capisco però che in questo momento sia opportuno soprattutto chiudere ciò che non vi piace: spezzare quelle catene che vi hanno reso succubi di persone o situazioni che non sono state valide“, chiarisce l’oroscopo Paolo Fox. Per esempio molti si rimprovereranno di aver dato fiducia a una persona che li ha traditi. Attenzione nei rapporti in cui l’età o anche la cultura fa la differenza: ora devi trovare persone, emozioni e situazioni alla pari.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Leone…

“Cari Ariete, io mi aspetto tanto da voi e gli altri si aspettano ancora di più. Con questo cielo, non dico che si risolvano tutti i problemi della vita, però quantomeno c’è una spinta in più a fare, a motivarsi, magari anche a, come dico spesso, chiudere situazioni inutili“, spiega l’astrologo. Quando abbiamo un buon oroscopo, abbiamo anche la forza per dire “basta, questa cosa non rende, vado via”. Io mi auguro che sia un cielo importante per le relazioni e per l’amore, quello che state vivendo. Inoltre oggi abbiamo anche una Luna buona: se nelle ultime 48 ore c’è stato qualche qui pro quo, si potrà rimediare.

Questa bella Luna invoca l’amore per il Leone! Mi auguro che voi abbiate già una persona cara al vostro fianco. “Vi ho detto che c’è questo conto alla rovescia che vi porterà verso un maggio che riserva un exploit e può portare buone nuove, quindi non vi arrabbiate se adesso non c’è tutto e subito, però intanto dovreste sentire un grande vigore crescere dentro di voi“, afferma l’oroscopo Paolo Fox. Questo Marte ancora in opposizione dice che fremete per arrivare a una soluzione che presto sarà alla vostra portata.











