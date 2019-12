OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 10 dicembre 2019: Vergine, Bilancia, Toro, Gemelli

Oroscopo di oggi 10 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 10 dicembre 2019. L’Ariete deve fare molta attenzione ai soldi, perché questo è un momento complesso. Infatti nel campo professionale ci saranno delle sfide non facilissime da affrontare. Il Toro potrebbe vivere dei problemi, una scossa da tempo sta creando difficoltà e presto arriveranno le risorse per reagire. I Gemelli hanno una giornata interessante dal punto di vista astrologico, il cielo deve essere però assecondato dalla voglia di agire. Il Cancro ha diversi pianeti in opposizione e questo non significa per forza che tutto vada a rotoli, ma potrebbero esserci dei fastidi. Il Leone è in un momento complicato, è giù ma in amore potrebbe avere delle ottime situazioni. La Vergine deve provare a chiarire le cose che in questo momento non vanno e serve la forza per cercare delle soluzioni molto interessanti. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 8-13 dicembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio partendo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha dovuto accettare il fatto che persone conosciute da tempo non fossero affidabili. In amore si è stabili ma si detestano le persone poco chiare. Se una persona si è freddata si potrebbe avere l’istinto di cercare altrove. Il Capricorno ha un cielo di forza. Giove e Saturno nel segno sono due pianeti che non si vedevano nel cielo dal 1960. C’è grande voglia di ripartire. Gli ultimi due mesi sono stati pesanti ma ora le cose cambiano. L’Acquario deve avere successo ma deve cercare di mettere a posto le questioni economiche. Tensione che non vanno. Per i Pesci i rapporti con il lontano sono importanti. Sta per arrivare un anno di grande forza da protagonisti. Se si cercano emozioni questo è un periodo importante. Attenzione a soldi e alle \questioni legali. Se c’è stata una questione difficile si può migliorare. Bellissimo cielo con le risorse che aumentano.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ora voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci su Ariete,Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un periodo in cui deve fare attenzione al denaro, forse c’è stata una uscita di troppo tra fine novembre e inizio dicembre. Per i più giovani in questi giorni c’è da discutere anche in amore. Le stelle promettono qualcosa di meglio per i prossimi mesi. Tutto quello che è inutile tra dicembre e gennaio tuttavia sarà eliminato. Il Toro ha un periodo di trambusto, ma positivo perché qui ci affacciamo ad una realtà del 2020 che permette di superare delle prove e permette di risolvere dei problemi. Chi ha avuto un problema personale immobiliare o di casa o chi vuole fare un progetto per la famiglia avrà via libera. I Gemelli hanno una giornata che aiuta ma già dal 2 tutto quello che capita per il segno è positivo. Anche se i danni di Giove si fanno sentire pare che ci sia anche la volontà di reazione. In amore c’è un piccolo calo non per mancanza del sentimento ma solo perché si stanno facendo tante cose. Il Cancro solo perché ha tanti pianeti in opposizione non significa che la vita in questo momento non vada. Quello che va detto sempre è non credere ma verificare. Tutto è faticoso e chi ha cambiato mansione e ruolo si trova in una condizione di stress.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone si sente giù, si è al primo posto nella classifica dei sentimenti. Anche se di recente c’è stato un cambiamento di lavoro o una situazione nuova si è liberi da una grande fatica. A volte per misurarsi con gli altri ci si carica che portano solo oppressione. La Vergine deve chiarire le cose che non vanno e cercare soluzioni. Se si guarda all’oroscopo a lunga scadenza va detto che ci vuole molta forza. Invece per coloro che ora hanno dubbi si fa sentire fatica. Le tensioni ci sono e le soluzioni sono lontane. La Bilancia ha avuto due anni che sono stati fonte di esperienza, di fatica e di prove. Si è i più forti. I mesi sono un pochino faticosi e c’è ruggine. Non ci si può fidare di nessuno. Si è accomodanti ma poi si paga pegno. Il fatto che si faccia sempre da piaceri è simbolo di dolcezza e duttilità. Lo Scorpione ha buone notizie anche se si è giù dal punto di vista fisico. Si deve curare di più la propria forma e si deve risolvere qualche problema legato alla propria vita sentimentale. Forse una persona è lontana e serve tranquillità.



