Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Pesci…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 10 dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Queste giornate sembrano portare con sé un po’ di agitazione, che andrebbe convogliata verso il raggiungimento di degli obbiettivi più ambiti. A partire da lunedì, infatti, potrebbero verificarsi alcune novità utili a portare avanti alcuni progetti e ad alimentare le emozioni più vere. Toro: La giornata di oggi invita a recuperare un po’ di energia per evitare che nel fine settimana possano tornare a verificarsi alcune tensioni che potrebbero già aver appesantito le giornate appena trascorse. Attenzione all’amore: in queste giornate potrebbero nascere discussioni.

Gemelli: Nonostante questo sembri essere un periodo piuttosto faticoso, la giornata di oggi potrebbe garantire alcune interessanti novità utili a ridefinire il proprio ruolo all’interno di una situazione. Attenzione a non trascurare i sentimenti. Possibili difficoltà economiche. Cancro: Nonostante la presenza dissonante della Luna possa portare qualche piccolo fastidio fisico, la giornata di oggi potrebbe rivelarsi molto utile per riuscire a fare qualcosa per se stessi in vista della fase di rinascita che si aprirà tra pochi giorni. Fine settimana fortunato per quanto riguarda gli incontri.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Leone: Questi giorni le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox invitano a credere maggiormente nelle proprie capacità, accettando anche di chiudere i rapporti che non si dimostrano più meritevoli di essere portati avanti, senza incaponirsi in situazioni spiacevoli soltanto per orgoglio. Vergine: Durante queste ore si potrebbe avvertire qualche piccolo fastidio, ma con l’avvicinarsi del fine settimana la situazione potrebbe farsi più interessante. Sarebbe bene riuscire ad esternare le proprie preoccupazioni per evitare che le tensioni di queste giornate appesantiscano troppo l’umore e si riflettano negativamente sui rapporti familiari.

Bilancia: Il transito che la Luna sta effettuando sembra favorire le emozioni. La prossima settimana potrebbe mettere qualcuno di fronte ad alcune scelte molto importanti, utili a ridisegnare alcuni equilibri che gli ultimi mesi sembrano aver messo in discussione. Entro metà Gennaio potrebbero arrivare alcune interessanti proposte capaci di rivoluzionare alcune situazioni. Scorpione: All’interno di una settimana cdi grande forza, questa giornata sembra regalare qualche intuizione in più. Nonostante le grandi problematiche che sembrano aver afflitto alcune relazioni, ora sembra finalmente possibile intravedere una speranza di recupero. Il 2021 potrebbe dare spazio ad alcuni importanti cambiamenti.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa settimana sembra restituire un buon vigore anche sul piano emotivo: entro domenica sarà possibile recuperare una passione e rapportarsi agli altri con maggior entusiasmo, purché i rapporti di cui ci si circonda non limitino troppo la libertà di ciascuno. Capricorno: La giornata di oggi sembra essere piuttosto pensierosa a causa di alcune situazioni lavorative abbastanza stressanti: attenzione a non fare più del dovuto. Giornate utili per recuperare un sentimento, favoriti i rapporti con Leone e Scorpione.

Acquario: Con l’avvicinarsi del fine settimana potrebbe iniziare a farsi sentire la tensione portata da una Luna contraria, per questo sarebbe bene riuscire a concludere le cose più importanti entro oggi. Possibili discussioni anche in amore. Pesci: I grandi cambiamenti che si stanno per verificare potrebbero portare un po’ di indecisione e di preoccupazioni, ma anche le emozioni negative aiuteranno a comprendere meglio come muoversi. Già dalla prossima settimana si potrà contare su un buon recupero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA