Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Le stelle per Sagittario Scorpione Bilancia

Che giornata sarà per Sagittario, Scorpione, Bilancia? Lo svelano le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, fornite come sempre tramite le frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021.

Sagittario e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca al Sagittario: secondo l’Oroscopo Paolo Fox, sarà necessaria una piccola pausa di riflessione, ma i sentimenti richiedono un grande slancio. Chi intende sposarsi può farlo. Le previsioni dicono che chi vuole cambiare oggetto dei suoi desideri, adesso è possibile fare tutto.

Questo mercoledì lo Scorpione trova una grande grinta. Anche se giovedì è stata una giornata pesante, lo Scorpione è sorridente. Tu sei sempre pronto alla critica spietata, perché quando devi dire qualcosa a una persona non vai troppo per il sottile, se nel tuo cuore c’è qualcuno che stimi, doserai ogni frase e parola che esprime. Alcuni potranno parlare chiaro in amore soprattutto.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per la Bilancia

Come sarà la giornata per la Bilancia secondo l’Oroscopo Paolo Fox? In amore ha qualche dubbio, e qui si aprono mille prospettive, interpretazioni. C’è chi è in dubbio della fedeltà del proprio amore o se continuare un rapporto, se hai idee diverse dal partner bisognerà giocare le carte della buona concordia. Per il lavoro la bilancia ha già in mente delle novità, questa settimana è buona, molto di meno quella passata.

