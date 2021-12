Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Previsioni per Pesci, Acquario, Capricorno

L’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, ci offre le previsioni – tramite la consueta rubrica sulle frequenze di Radio Latte e Miele – per i segni Pesci, Acquario, Capricorno. Quindi, se siete curiosi di scoprire che giornata sarà, ecco di seguito le indicazioni.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Pesci e Acquario

I Pesci devono sapere che Venere è attiva, ma oggi è un pò strana, adesso sta pensando al vissuto, saturno e Nettuno sono pianeti che sconvolgono emozioni. Calma e sangue freddo, cerca di riorganizzarlo questo cuore. Le persone che negli ultimi mesi non hanno ottenuto grandi successi, riprenderanno quota e tra gennaio e febbraio avranno qualcosa di più. Nessun rimpianto, bisogna andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Le stelle per Sagittario Scorpione Bilancia

Ecco che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox per l’Acquario. Buone novità, i prossimi giorni sono importanti, si deve andare verso il futuro. L’Acquario deve partire da un progetto e rivoluzionarlo, l’amore può tornare, marzo sarà un mese importante.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Ora ci occupiamo, quindi, del Capricorno. In queste giornate puoi mettere in chiaro tante cose, quindi sei anche tu che devi rimboccarti le maniche, un pò per paura non vuoi parlare mai dei tuoi progetti. In amore grande cielo, finché ci sia volontà di fare nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Tutto su Gemelli, Toro, Ariete

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Vergine, Leone, Cancro: che giornata sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA