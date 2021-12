Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Tutto su Gemelli, Toro, Ariete

Passiamo alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i nati Gemelli, Toro, Ariete. L’astrologo ne ha parlato nel quotidiano appuntamento su Radio Latte e Miele, spiegando con le sue indicazioni che giornata sarà quella di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, per questi segni.

Gemelli e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Se i Gemelli sono un po’ cupi, anche se siete sempre brillanti ed emozionati, ma ogni tanto potete mettervi in un angolo, infatti di natura siete protagonisti, parlate sempre. Questo giorno stanno un pò in silenzio invece. Mercurio in opposizione parla di messaggi che non arrivano e parole interpretate male, attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Le stelle per Sagittario Scorpione Bilancia

Il Toro per l’Oroscopo Paolo Fox ha in mente un grande progetto. Chi lavora da anni in un’azienda potrebbe rivedere il proprio ruolo. Ci sono alcuni toro che non le mandano a dire e che sono testardi, magari sono andati dal capo e anno detto che non va bene. Forse si sono sentiti spiazzati, siete nervosi. I sentimenti sono protetti da venere, quindi saranno fortunati i toro che vorranno mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Previsioni per Pesci, Acquario, Capricorno

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, tutto su lavoro e amore

Scopriamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete. In questa fine dell’anno potresti combinare qualcosa di buono, l’anno scorso è stato un anno difficile, ma non solo per gli eventi mondiali, ma anche per delle situazioni andate male negli anni scorsi. L’anno prossimo porta qualcosa di buono, ma nel 2022 ancora di più, c’è un aspetto sempre migliore. L’Ariete vorrebbe avere tutto e subito; è un momento di liberazione e di confronti. In amore bisogna capire chi ti sta a fianco.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Vergine, Leone, Cancro: che giornata sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA