Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Vergine, Leone, Cancro: che giornata sarà

Siete pronti a scoprire le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox? In questo spazio ci sono le indicazioni fornite dall’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Riguardano Vergine, Leone, Cancro. Che giornata sarà quella di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, per questi segni? State per scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per Vergine e Leone

Qualche conflitto con l’ambiente può nascere, quando i Vergine hanno dei problemi si ritirano nelle proprie stanze, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Un atteggiamento che gioca quando vuole riorganizzare il proprio mondo. E’ più facile disfarsi di un’attività inutile, concludere una buona compravendita, ma attenzione a gennaio e febbraio, mese in cui, se un contratto non soddisfa, probabilmente bisogna cercare una scappatoia, cercare altre cose. Questa fase è ideale per iniziare nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Le stelle per Sagittario Scorpione Bilancia

Domenica prossima ci sarà un bell’oroscopo per i Leone. Quando un Leone s’innamora da il meglio di se, non cede mai l’orgoglio, si propone, non si farà mai tappetino ai piedi di qualcuno, ma butterà l’amo e cercherà di avvicinare chi è oggetto dei suoi desideri. Sarà opportuno organizzare il prossimo week end in maniera positiva. Attenzione alle spese e alle questioni di carattere pratico ci sarà una bella soddisfazione in vista nel prossimo anno. Quello che hai cambiato negli ultimi mesi ti darà soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Previsioni per Pesci, Acquario, Capricorno

Cancro, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Secondo l’oroscopo Paolo Fox dalla scorsa settimana i Cancro sono pensierosi, ci sono stati cambiamenti a lavoro, stai facendo qualcosa che sai che muterà a breve, stai vivendo momenti di forte instabilità, perplessità che se si riversano in amore, possono procurare incertezze. Per le coppie forti, che devono sposarsi e fare un passo in avanti, probabilmente rimanderanno al prossimo anno le decisioni, non perché manchi l’amore. Chi è in crisi non deve complicarsi la vita. Il cancro sta vivendo un periodo complesso, che forse, anche se non lo ha ammesso si rimprovera di aver fatto o detto qualcosa di sbagliato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2021/ Tutto su Gemelli, Toro, Ariete

© RIPRODUZIONE RISERVATA