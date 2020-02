Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2020/ Amore e lavoro: Cancro, Toro e Ariete al top

L‘oroscopo di Paolo Fox torna a fare da protagonista sulle frequenze di LatteMiele, andiamo a vedere quali sono i segni al top di oggi 10 febbraio 2020. L’Ariete ha Venere nel segno dallo scorso 7 febbraio, questo invita all’azione e a trovare uno sprint verso il futuro. Il Toro è in un momento importante della vita con una Luna favorevole che può aprire diverse strade. Saranno sette giorni molto importanti anche per il Cancro che potrebbe vivere una svolta molto interessante verso il futuro. C’è dunque bisogno di vivere tutto con maggiore equilibrio, rischiando di ritrovarsi in una condizione di non semplicissima gestione. Il momento è interessante ma bisogna anche fare i calcoli giusti per arrivare alla meta. Attenzione a strafare però che poi la situazione si potrebbe clamorosamente rovesciare.

LAVORO – Ora passiamo ad analizzare il campo del lavoro sempre prendendo ad esame l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete si può trovare in un momento in cui può mettere a posto, grazie a questo cielo, alcune questioni legate al campo professionale. Il Cancro invece continua a vedere dei progetti bloccati senza la forza di riuscire a dare una svolta al suo presente. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore calma e la voglia di raggiungere un obiettivo. Presto arriveranno delle risposte, ma serve forza e dinamismo per riuscire a trovare la strada giusta. La cosa migliore rimane comunque l’attesa. Il Leone entro marzo si troverà costretto a fare una scelta. Alcuni invece, sempre sotto questo segno, sono in attesa di alcune risposte che potrebbero portare a una reazione molto interessante.

AMORE – L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a dare uno sguardo anche al campo dell’amore. L’Ariete è chiamato all’azione, Venere nel segno dal 7 febbraio ha fatto ora il suo corso e dato una scossa verso la realizzazione di risultati che fin troppo spesso sono stati disillusi. I Gemelli hanno un bel cielo per gli incontri. L’amore può portare molta serenità, anche se si è stati privati di punti di riferimento. Il Leone ha grande voglia di amare, entro fine marzo però è chiamato a fare una scelta che, almeno in alcuni casi, potrebbe essere anche molto complicata da gestire. La Vergine ha capito che il primo obiettivo della sua vita deve essere la serenità, proprio per questo deve trovare la forza di realizzarsi e di arrivare al dunque ma con una persona che provi gli stessi identici sentimenti.



