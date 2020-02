Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2020/ Bilancia, Scorpione, Sagittario e…

Paolo Fox, oroscopo 10 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L‘oroscopo di Paolo Fox torna ancora una volta protagonista come ogni giorno, ecco quanto detto per Bilancia, Scorpione e Sagittario. La Bilancia avrà voglia di dire quello che pensano, i nati sotto questo segno che sono diplomatici e molto carini si ritroveranno ad avere un atteggiamento tosto. Se si torna a casa con muso lungo e il partner non capisce è normale che si possa rimanere in ansia. Il lavoro premia e, allo stesso tempo, pesa. Lo Scorpione deve trovare fiducia in se stessi. Si ama con fervore e passione, si potrà scoprire che qualcosa non va. Non bisogna lasciarsi coinvolgere da chiacchiere o malelingue. Si deve cercare l’amore per la vita quando si sa benissimo che dopo una scottatura non si è pronti a impegnarsi. Anche nelle coppie di lunga data c’è da fare un progetto. Il Sagittario apre una settimana agitata, Luna un po’ storta, si è un segno forte in amore che inizia una fase di recupero. Lunedì un po’ sotto pressione. Si sente uno sforzo eccessivo nel fare le cose. Ci vuole calma e sangue freddo.

Oroscopo di oggi per Acquario, Capricorno e Pesci

Ora volgiamo lo sguardo ad Acquario, Capricorno e Pesci per l’‘oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario ha un grande momento tra aprile e maggio. Pur di ritrovare libertà e passione si è disposti a rinunciare a qualcosa che sia di riferimento. A volte ci si aggancia a situazioni stabili in apparenza. In questi giorni si è un po’ in tensione. Il Capricorno si trova in agitazione perché ha molti progetti in mente, ma fino al giovedì attenzione. Giove e Saturno sono una pietra miliare che si sta per porre nella vita. Attenzione però a chi finge di stare con il segno ed è in realtà contro. I Pesci sono in tensione, ci si commuove quando ci si vede un qualcuno sta male e ci si lascia un po’ coinvolgere dalle cose. Anche per questo si è persone speciali che tanti ammirano nella vita.

