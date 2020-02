Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2020/ Vergine, Gemelli, Toro, Leone e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2020: Ariete, Gemelli e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ora ad analizzare i segni di Ariete, Gemelli e Toro. L’Ariete ha una settimana che invita all’azione con Venere nel segno dal 7 di febbraio. C’è un risveglio, anche se non c’è bisogno di tante scosse. C’è stata ultimamente una piccola delusione. Buona giornata per mettere a posto questioni in sospeso anche di lavoro. I Gemelli iniziano la settimana fuori forma, si discute per mettere a posto delle questioni del passato. Bel cielo per gli incontri, l’amore deve portare serenità anche se si è stati ora privati di riferimenti o si è lontani da una persona. Il Toro vive una fase importante di vita, sono mesi decisivi per tutto con una Luna favorevole. Il successo c’è ma il tasso di successo può variare, chi stava sotto zero è arrivato a zero chi aveva già qualcosa, ha investito e fatto di più. L’abitazione dà necessità di stare meglio. Tanti cercheranno una casa molto più grande.

Paolo Fox, previsioni dell’oroscopo per Cancro, Vergine e Leone

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci ora su Cancro, Vergine e Leone. Il Cancro apre una settimana importante. La realtà è che non è facile liberarsi da pesi. O si vive la vita per come viene o ci si mette contro qualcuno. C’è necessità di accettare che destino faccia il suo corso. Progetti di lavoro per una impossibilità di agire non sono stati sbloccati. Per i sentimenti c’è paura e si aspettano sviluppi. La cosa migliore da fare in questo mese è aspettare. La Vergine tecnicamente ha un oroscopo bello ma c’è chi non ha voglia ora di mettersi in gioco. Le stelle non seguono il percorso psicologico di ognuno. La serenità sia un dono meraviglioso. Bisogna cercare persone che la pensino come il segno stesso. Il Leone entro fine marzo deve fare una scelta o si è in attesa di risposte. Non si può vivere senza progetti, stare accanto al segno è rinvigorente. Quando si sta accanto a persone a cui si vuole dare il meglio di voi. Siete autonomi e in questo periodo c’è voglia di amare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA