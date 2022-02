Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox destinate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus dedicheremo ampio spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 10 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il Leone difficilmente si abbatte e quante volte ho detto che più ci sono ostacoli è meglio è. Certo, lo è perché si sente stimolato, però un Saturno opposto porta stanchezza, quindi credo che in questo momento sarebbe meglio riposarsi un attimo, anche se non è il termine giusto per questo segno, che non si ferma mai. Quantomeno, cercate di studiare le mosse migliori per fare qualcosa di divertente e di diverso. Il Leone vuole espandere i propri orizzonti, quindi chi ha una promozione o sta per ricevere una conferma non dovrà temere molto, anche se io ricordo che tutto quello che nasce in questo periodo, da una parte porta fortuna e benessere e dall’altro comporta qualche impegno in più. Il Leone, se si tratta di primeggiare e di stare meglio, non si tira indietro assolutamente. In amore cerca di fare chiarezza entro fine mese”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: la fatica è tanta e poi è probabile che ci sia anche qualche piccolo intralcio da superare. Il periodo è caotico, ma fatto anche di piccole vittorie che non cambiano la vita, però permettono di garantirsi un po’ di serenità, perché il Sagittario ogni tanto ha bisogno di vincere una sfida, di ritrovarsi al centro dell’attenzione: non ci dimentichiamo che questo è un segno di fuoco, quindi non vuole essere abbandonato e giocare dietro le quinte. Che voglia di amare! Che voglia di tenerezza! Marzo darà di più.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 31 gennaio - 6 febbraio 2022/ Classifica segni flop: ariete...

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Le stelle premiano e premieranno sempre di più, quando anche Giove farà capolino in questo segno. Nel 2023 Giove prenderà posizione fissa, quindi tutto quello che state vivendo adesso, anche per quanto riguarda sacrifici e tensioni, poi frutterà. Ora: che voi siate senza problemi non si può promettere, perché vi andate a infilare nei guai, perché spesso cercate di aiutare persone che sono in mezzo a un guado, ma fa parte della vostra vita essere avventurosi e anche rischiare. La mancanza di attenzioni della persona amata può essere un vero problema: questo per colpa di Venere contraria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA