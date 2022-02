Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 10 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Cari Scorpioncini, se c’è una persona che vi piace, datevi da fare! Se siete innamorati, parlate e considerate che sabato e domenica ci sarà un cielo che porta verso delle relazioni migliori. Questo periodo spinge alla maturazione. Forse sono troppe le recriminazioni nella vita coniugale e sentimentale e, allora, se nel passato avete dato alla vostra vita un’impronta negativa, cercate assolutamente di limitarla, perché in questo periodo potreste trovare delle persone molto in sintonia con le vostre esigenze. Se poi cercate l’amore perfetto, fedele, per la vita, accontentatevi di quello che c’è”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: il segno del Cancro è come se fosse caduto in una sorta di letargo psicologico, per cui dall’autunno dell’anno scorso non ha proferito verbo e magari si è messo lì in osservazione. Non che in questo periodo non si ragioni, però si sta aspettando al varco un nemico o che una situazione passi. Tu sai che piano piano le stelle, e non solo, ti daranno ragione. Ecco perché devi riflettere sui tuoi atteggiamenti: se sono troppo riservati ed ermetici in amore, attenzione, perché rischi di rovinare un bel rapporto. E, d’altronde, a volte i Cancro si sono ritrovati in situazioni che non danno più il piacere di stare insieme. State cambiando anche la situazione al lavoro e addirittura c’è chi si è dovuto accontentare, dopo uno stop forzato o voluto, e aspetta qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Vendette e trappole d’amore portano sempre problemi. Io sono convinto che stare a rimuginare su un amore finito, stare a osservare mediante i social la vita di una persona che vi ha lasciato, farsi il sangue amaro per chi non merita nulla da parte vostra, è qualcosa di pesante. Se c’è un problema del passato, cancellatelo, perché le realizzazioni future sono importanti. Le grandi missioni a cui state puntando, anche in un lavoro dipendente, si possono concretizzare: ecco perché non bisogna perdere energia e tempo con qualcosa per cui non ne vale la pena. Molto importante questo cielo e lo diventerà ancora di più a fine mese, quando finalmente anche il Sole sarà nel segno. Un po’ di tensione in questi giorni però si registra: non prendete tutto di petto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA