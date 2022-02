Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 10 febbraio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: tra oggi e domani puoi contare su una bella Luna favorevole. Questa storia che l’Acquario è sempre alla ricerca di novità è vera, però è anche vero che essendo governato in seconda battuta da Saturno, sa che non deve fare troppo il folle. Ecco che bisogna essere aperti alle nuove proposte, ma con un po’ di buona razionalità. Tra l’altro, in questi giorni avete bisogno di un po’ di coraggio e potreste riceverlo dall’amore. Forse una prova a livello sentimentale ci vuole, da parte di una persona che credete vi abbia abbandonato.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Non dovresti prestare il fianco alle polemiche, anche se in questo periodo restare in silenzio è molto difficile. Tu che ami la bellezza, intesa come eleganza, come rispetto nei confronti degli altri, sei rimasto male, perché proprio all’inizio di questo mese, ma già alla fine di gennaio, ti sei reso conto che ci sono delle persone che non hanno alcun rispetto degli altri. Questo non lo accetti ed è una cosa che non fa proprio parte della tua natura. L’augurio è che tu non abbia subito un sopruso. L’amore non manca nel tuo quadro astrologico, ma in questi giorni non sembra il porto sereno che desidereresti raggiungere.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Siete baciati da questa Luna importante che porta un po’ di nervosismo e la parte centrale della settimana sembra un po’ frenetica. Però, questa frenesia, se si traduce in capacità di esaminare i problemi, può essere utile: se avete la possibilità di mettere in discussione un rapporto, o chiarire qualcosa con una persona alla quale tenete, parlate pure. Voi che amate l’amore, se siete soli potreste sognare molto facilmente e, più ci avviciniamo al mese di marzo, meglio sarà.



