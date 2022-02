Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Questa nuova giornata del mese di febbraio non può aprirsi senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, rivolte a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occuperemo in particolare dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, giovedì 10 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: la Vergine resta sempre un segno top dello zodiaco, però ci sono delle giornate come quella di oggi in cui si fa sentire la spossatezza, perché hai bisogno anche di un po’ di tranquillità. Tutti quelli che hanno attività in proprio si sono dati molto da fare. Il presente ti affascina, perché in qualche modo è relativamente facile da seguire: tu hai adesso delle ambizioni che possono essere spinte. In amore c’è da dire qualcosa in più, ma Venere è favorevole e alla fine sei sempre tu a tirare la corda o comunque a trainare un legame.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: c’è da parlare e anche da trattare sul lavoro, con un’azienda, un gruppo. C’è chi minaccia anche una vertenza e Giove è anche favorevole, comunque devo dire che non manca la voglia di combattere. Chi ha un’attività in proprio forse dovrà studiare nuove strategie per farsi avanti: fate le vostre richieste e proposte, perché verranno finalmente prese in considerazione. Un piccolo consiglio: cercate di mediare, perché i Capricorno solitamente pensano “bianco o nero”. Il consiglio è di trattare delle sfumature di grigio, perché poi da maggio certe trattative non saranno più possibili.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Il Toro può puntare su questo periodo e l’augurio è che ci sia un amore. Saturno è ostile e non consente forse di essere spensierati al 100%. Ci sono dei Toro che stanno pensando alla casa, alle spese, anche magari a un trasferimento. Tutto sommato questo o questi problemi sono lontani. È importante questo momento per la coppia: nei prossimi due anni sarà sempre più forte l’esigenza di mettere ordine nella vita affettiva.



