Oroscopo Paolo Fox oggi 10 Gennaio 2018/ I Fatti Vostri: segni flop e in calo

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri: segni flop di oggi 10 gennaio

Nonostante Paolo Fox sia stato piuttosto buono nell’oroscopo a I Fatti Vostri, andiamo a vedere quei segni che in un qualche modo si possono considerare flop per la giornata di oggi. Leone: tre stelle per amore, quattro per lavoro e fortuna. Il segno è sottotono nei sentimenti. La situazione astrale non cambia in poche ore, ma ci sono piccole sfumature che giorno dopo giorno si notano e fanno la differenza. Si è ombrosi con questa Venere in opposizione che dal 13 non sarà più. Bilancia: tre stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. Oggi si deve stare tranquilli. Il segno molto spesso è tollerante, però si potrebbe prendere a esempio una frase di un film “non sono Santo, sono pigro”. Questo riguarda il segno che a volte è tollerante perché non ha voglia di discutere e di rovinarsi le giornate. Capricorno: tre stelle per amore, lavoro e fortuna. Grandi decisioni per il segno in questo periodo se si vogliono fare grandi scelte. Chi ha un partner giusto si può sposare anche se si è ponderati e si deve stare attenti a non fare le cose di fretta.

Oroscopo: segni in calo, le previsioni 10 gennaio 2020

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare anche i segni in calo per quanto riguarda la rubrica de I Fatti Vostri. Ariete: quattro stelle per amore e fortuna, tre per il lavoro. Ogni tanto anche il segno si arrabbia come non capita spesso. Si devono fare delle scelte che pesano. Questo inizio dell’anno non è proprio chiaro e sereno. C’è da distinguere tra chi vuole fare un grande passo con una persona che già ama e chi invece non si può muovere perché non ha al fianco una persona di riferimento. Toro: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. C’è un po’ di tensione. In questi giorni si insiste molto nell’ottenere tante cose che probabilmente arriveranno. Cancro: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. La Luna non si sposta più di tanto in questo weekend e le emozioni non cambiano. C’è però un bel recupero rispetto all’inizio della settimana. Giove e Saturno in opposizione ci si propone di non discutere. Tante cose non sono chiare e si vorrebbe avere un rapporto più sereno con gli altri ma non è facile.

