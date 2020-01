Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2020/ Leone, Ariete, Gemelli, Cancro, Vergine e…

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 10 gennaio 2020, ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto nella rubrica Latte e Stelle per Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: si vuole fare un grande passo in avanti, la primavera sarà foriera di novità, ma ora si è stanchi e frettolosi nel cercare risposte. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Toro: c’è grande voglia di esplorare il mondo, cosa strana visto che il segno è molto conservatore. Le persone che hanno qualche anno in più stanno ritrovando la voglia di conoscere e scoprire voglie e sensazioni, tornando giovanili nel modo di percepire realtà. Chi ha raccontato bugie sarà messo alla porta. Gemelli: vivere in un ambiente isolato non fa per il segno che ha voglia di comunicare, per fortuna esistono i social. Si può resistere alle provocazioni, ritrovando l’energia di essere riversata in amore che può ripartire.

Oroscopo: Cancro, Leone e Vergine che giornata sarò?

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox ora andiamo a vedere da vicino i segni Cancro, Leone e Vergine. Cancro: stelle più morbide nel weekend, anche se si vive un grande trambusto emotivo. Forse si fanno lavori che non si amano. Si può imporre volontà che non p quella di chi circonda. Senza esagerare si può mettere tutto a posto. Leone: serve attenzione particolari per chi ha avuto una crisi d’amore, poi dal 13 va meglio. E’ probabile che in questo weekend voli una parola di troppo o sia nervoso. Vergine: Si deve ricostruire la propria vita o farlo sulla base di nuove certezze che Giove e Saturno vogliono dare. Grandi premi in arrivo tra gennaio e febbraio sul lavoro. Non bisogna essere timidi e nascondersi.