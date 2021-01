Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci?

Segni d’Acqua che non possono mancare nel tradizionale appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Nella rubrica Latte & Stelle ci si concentra dunque su quella che sarà la giornata di domenica 10 gennaio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

La giornata di oggi potrebbe portare qualche pensiero in più ai nati Cancro a causa di alcune situazioni sentimentali che sembrano essere sul punto di rivelarsi più deludenti di quanto non ci si aspettasse. I prossimi giorni invitano a mantenere un atteggiamento prudente, finalizzato a comprendere il valore reale di alcune relazioni: se ci si è legati a qualcuno soltanto per superare una fase difficile, presto ci si potrebbe scontrare con momenti di insopportabile tensione.

Scorpione, recuperare fiducia nei rapporti

Capitolo Scorpione: le intuizioni di queste giornate potrebbero aiutare qualcuno a capire come muoversi nei confronti di alcune situazioni legate all’ambito lavorativo, ma la presenza di Giove in quadratura potrebbe causare qualche piccolo conflitto. Venere favorevole aiuta a recuperare fiducia nei rapporti, specialmente nel caso in cui si abbia a che fare con Pesci, Cancro e Capricorno.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Potevamo dimenticare i Pesci? Non senza sorbirci le loro lamentele, permalosi come sono! Dopo un Dicembre piuttosto pesante per la sfera sentimentale, queste giornate invitano a riscoprire la sintonia con il proprio partner lasciandosi andare alle emozioni. In particolare queste 24 ore aiuteranno a prendere coscienza dei propri sentimenti, aiutando a comprendere come muoversi nei confronti di una relazione.



