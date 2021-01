Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 10 gennaio 2021, che sulle frequenze di Radio Latte e Miele si interessano ovviamente dei segni di Fuoco. Nella trasmissione Latte & Stelle si parla dunque di Ariete, Leone e Sagittario. Che giornata sarà per i nati sotto questo segno?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Con le previsioni di Fox si parte dall’Ariete, con l’astrologo che in questa domenica vede nelle stelle qualche importante pensiero risolutivo. La seconda parte del mese potrebbe far emergere qualche contrasto, portando i nati sotto questo segno ad assumere atteggiamenti polemici, per questo sarebbe bene riuscire a tenersi alla larga da quelle compagnie capaci di alimentare questo senso di disagio.

Oroscopo Leone, tensioni in arrivo…

Nati Leone? Le numerose opposizioni che caratterizzano la situazione astrologica di questo periodo sembrano indicare la presenza di diverse tensioni che potrebbero portare qualcuno a chiudersi in se stesso per riuscire ad evitare complicazioni provenienti dall’esterno. Attenzione a non riversare questo nervosismo in amore.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario. Leggiamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questa domenica 10 gennaio 2021: i numerosi pianeti attivi sembrano incitare a mettersi in gioco, cercando nuovi orizzonti con cui confrontarsi. I prossimi mesi potrebbero rivelarsi ricchi di cambiamenti, per questo ora più che mai sembra essere necessario guardare al futuro con rinnovata fiducia.



