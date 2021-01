Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2021/ Scopri la giornata di Toro, Vergine e Capricorno

Focus sui segni di Terra per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 10 gennaio 2021. Su Radio Latte e Miele, nella trasmissione Latte & Stelle, l’astrologo sposta il cannocchiale valutando i quadri di Toro, Vergine e Capricorno

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo allora dal primo dei due segni appena citati: che domenica sarà per il Toro? Venere favorevole sembra regalare una buona dose di forza, nonostante qualche perplessità sul piano lavorativo. In amore sembra finalmente esserci maggiore chiarezza, per questo molti potrebbero avvertire l’urgenza di rendere ufficiale una storia o di risolvere alcune situazioni.

Oroscopo Vergine: nuovo anno, nuove opportunità in arrivo

Capitolo Vergine: questo nuovo anno sembra poter portare diverse opportunità capaci di coinvolgere tutti gli aspetti della vita dei nati sotto questo segno. Anche in amore potrebbero nascere delle interessanti opportunità e queste giornate, con una Venere in buon aspetto, sembrano invitare a dedicarsi ai sentimenti. Favoriti incontri e relazioni appena nate.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Terra è il Capricorno: secondo Paolo Fox quella odierna sarà una giornata particolarmente interessante per le relazioni. Gli incontri e le frequentazioni degli ultimi giorni potrebbero aver portato delle emozioni interessanti. Le previsioni dell’oroscopo di oggi di Paolo Fox si riveleranno azzeccate? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche ora…



