Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e lavoro

Lunedì 10 gennaio 2022, una nuova settimana è pronta ad iniziare? Come andrà il lavoro, la salute e l’amore per i 12 segni dello zodiaco? A fare le sue previsioni è, come di consueto, l’Oroscopo Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele, il noto astrologo ha analizzato come andrà la giornata per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà?

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dell’Ariete

Come andrà la giornata dell’Ariete secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Di certo che devi riprendere quota ed è anche certo che non ti manca la voglia di volare. È giusto che sia così! Chi sa volare con i pensieri, ma soprattutto con le emozioni, non resta mai fermo e tu in questi giorni hai tante idee per la testa. Ogni tanto però corri troppo, parli in fretta… Conta fino a dieci prima di dire delle cose che potrebbero riversarsi contro di te. Amore da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022/ Tutto su Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Leone e Sagittario

Come sarà la giornata dei Leone, invece? Come analizza l’Oroscopo Paolo Fox… Cari Leoncini avete in mente nuove sfide e ogni volta che un Leone ha in mente una nuova sfida è premiato dalla vita, perché magari lotta e si arrovella, ma alla fine taglia il traguardo. Devi solo stare attento a giovedì, perché mettere troppa carne al fuoco e parlare troppo di soldi, potrebbe essere un problema e rischi di sbagliare. In questo periodo hai rapporti con persone del Toro e dell’Acquario che potrebbero essere un po’ lontani dal tuo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2022/ Pesci, Cancro, Scorpione: la giornata

Il Sagittario deve ritrovare la libertà perduta. Quand’è che un Sagittario si sente libero? Quando per esempio si innamora, perché sente le farfalle nello stomaco, perché gli torna la voglia di organizzare la vita in maniera particolare: Mercurio e Marte sono favorevoli. Se tu hai già una storia, vai avanti così. Ieri ho detto che questa situazione astrologica non è così coinvolgente per i nuovi lavori che partono in sordina, però possono essere buone esperienze da mettere da parte per il futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA