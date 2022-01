Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà?

Inizia una nuova settimana, con questo lunedì 10 gennaio 2022 a fare da apripista. Come andrà la giornata per i 12 segni dello zodiaco? Le previsioni arrivano come di consueto dall’Oroscopo Paolo Fox, che sui canali di Radio Latte Miele ha analizzato come andrà lavoro, salute, amore e non solo per i vari segni: qui analizziamo quelli di aria. Ecco come sarà la loro giornata secondo l’astrologo.

Come andrà la giornata per il segno dei Gemelli? L’Oroscopo Paolo Fox ci dice: sembrerà strano che già da oggi dica al segno dei Gemelli di prepararsi per il weekend, perché avremo un fine settimana importante: con Mercurio attivo e Marte però opposto, molte delle tue idee non sono del tutto apprezzate dalle persone che stanno attorno, quindi è probabile che questa settimana inizi con qualche “qui pro quo”. Però è vero che il weekend porta una soluzione! È molto importante per i Gemelli, che vogliono innamorarsi, di guardarsi attorno perché da marzo Venere sarà al top.

Oroscopo Paolo Fox: come andrà per Bilancia e Acquario

Per i Bilancia, l’Oroscopo Paolo Fox dice che Mercurio è in buon aspetto e questo ci rallegra. Marte è attivo ma in realtà c’è una sorta di nebbia che non ti permette di vedere bene l’amore. Di questo e in generale, sia che tu abbia una bellissima storia o meno, e in questo ultimo caso la nebbia è ancora più fitta, le emozioni sono strane, come quando un contatto non avviene. Si cerca in questo periodo di ripristinare un legame. I rapporti un po’ più strani sono con Cancro e Ariete, mentre chi è solo sta aspettando tempi migliori e per le questioni di lavoro consiglio calma e sangue freddo.

L’Acquario è un po’ nervoso perché in questi giorni deve fare delle scelte che non vuole fare e allora si ritrova spesso a essere molto stanco. La tua vita personale è in qualche modo agitata: penso che sia più un problema sociale che famigliare, quindi è nell’ambiente in cui ti trovi o per le scelte che devi fare che ogni tanto ci sono dei problemi. Inizio della settimana un po’ sottotono in amore, ma poi si recupera.



