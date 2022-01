Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2022/ Pesci, Cancro, Scorpione: la giornata

Torna l’Oroscopo Paolo Fox anche in questo lunedì 10 gennaio. Inizia una nuova settimana, con la ripresa degli impegni, del lavoro e della solita routine. Come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali? A dircelo è come al solito l’astrologo, che a Radio Latte Miele ha – come di consueto – analizzato come sarà il giorno dei vari segni: in questo articolo andiamo ad analizzare quelli di acqua, Pesci, Cancro e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Cancro

Cancro, come sarà la tua giornata? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, questi pianeti opposti ti rendono un po’ riflessivo e quindi anche se hai vissuto delle emozioni speciali, nelle giornate di dicembre, magari adesso hai paura di perderle e allora attenzione a chi ti circonda e soprattutto datti da fare e non mettere il muso. A volte i nati Cancro, per farsi notare, spariscono, così pensano:”Se non mi trovano e mi cercano vuol dire che sono importante”. Non serve nascondersi, magari basta spegnere lo smartphone per un po’, non rispondere alle chiamate. Ogni tanto ti diverti a fare questi giochi che fanno diventare matto chi ti circonda.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Scorpione e Pesci

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, lo Scorpione inizia la settimana con piccoli dubbi perché la Luna è opposta, ma questo naturalmente non ferma un grande desiderio sentirsi proiettati in un 2022 di forza, al punto che invito tutti i nativi che hanno in mente un grande progetto di rimboccarsi le maniche e andare avanti. Realizzazioni imminenti e poi tra l’altro possiamo dire che questo è un cielo estremamente efficace anche per le questioni di carattere emotivo, ma anche lavorativo: magari hai semplicemente voglia di cambiare ruolo, orario o mansione, ma anche questo è importante.

Per i Pesci questo è un momento molto particolare, perché con la giusta energia si può volare alto! In questi giorni possono tornare belle emozioni. Se hai avuto un grande problema, aiutati oppure fatti aiutare a risolverlo: non bisogna avere paura anche di sentire il parere di una persona che ne sa più di noi. Storie interrotte non possono recuperare: se c’è stata una grave crisi, Giove comunque non fa miracoli, però questo è un momento in cui si può iniziare a guardare al futuro in maniera più interessante. Si può persino realizzare un sogno per le coppie che vogliono sposarsi, convivere e chi non ha l’amore lo cerchi, mi raccomando!



