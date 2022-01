Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022/ Tutto su Toro, Vergine, Capricorno

Comincia una nuova settimana. Come andrà oggi, lunedì 10 gennaio 2022, per i 12 segni dello zodiaco? Ad analizzare la giornata in corso è come sempre l’oroscopo Paolo Fox. Attraverso i microfoni di Radio Latte Miele, l’astrologo ha dato le sue previsioni sulla giornata che attende i 12 segni. Ecco come andranno amore, salute e lavoro per i segni di terra.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Toro, il fatto che Venere sia favorevole non indica solamente un grande fascino, ma addirittura può dare agli altri l’idea, giusta, che tu sia una persona speciale, come se un riflettore fosse puntato su di te e tra l’altro è vero che in particolare intorno a giovedì può esserci un piccolo ripensamento, però in generale la situazione peggiore dal punto di vista fisico è passato, perché la settimana scorsa sei stato un po’ giù di corda: è questa la cosa più importante, bisogna superare tutti i problemi e recuperare quota. Anche in amore ti trovo più stabile.

Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox la Vergine, con Sole e Venere in buon aspetto, ha tante cose da fare e ripeto, con Giove in opposizione, tante cose da rivedere. I Vergine solitamente sono di parola e quindi tra gennaio e febbraio, se hai fatto delle promesse, vai avanti così. Poi però non si potrà andare nella stessa direzione: per esempio, se c’è da trovare una via di mezzo, in una questione legale, finanziaria, o hai un progetto in mente da esporre a qualcuno, dovrai scendere a più miti consigli o comunque dire che continuerai a fare qualcosa se ti verrà garantito ciò che ti spetta. È molto importante adesso che la Vergine non faccia errori e non senta prematuramente di buttare tutto all’aria, perché se c’è qualcosa da ridiscutere non è adesso, ma eventualmente in primavera.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Capricorno ha un inizio di settimana importante: fra lunedì e mercoledì sarai una star dello zodiaco e anzi in questo momento sarebbe un peccato che, con Sole e Venere favorevoli, tu maturassi sempre quell’atteggiamento troppo prudente che alla fine ti fa perdere i treni. Bisogna saltare treno giusto che ti porti verso una destinazione magari sconosciuta: è vero che a te piacciono le cose cose certe, ma ogni tanto il sapore del mistero e dello sconosciuto potrebbe prenderti per mano, spero anche in amore.



