Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio/ Scorpione, Pesci, Bilancia, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele, andiamo ad analizzare Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: non è stata una settimana edificante, anzi ci sono stati tormenti. Il venerdì si più vivere in maniera serena, sabato e domenica ci saranno dei dubbi in amore. Si possono fare dei passi in avanti, ma si rischia di arrabbiarsi. Scorpione: il segno è dal 2019 che cerca di risolvere problemi personali, legali amorosi e non sempre riesce bene. Se c’è qualcuno contro nel weekend bisogna risolvere una crisi. Se ci sono stati problemi fisici alla fine del 2019 alcuni vanno ancora risolti. Si deve evitare di essere troppo focosi e ardimentosi, si rischia di sbagliare. Chi dice che capita di tutto si deve riflettere che ogni tanto ci si mette nei guai da soli. Sagittario: in questa giornata c’è voglia di rimettersi in gioco. Sabato e domenica sono giornate utili, forti e vigorose. E’ normale vivere momento di passione alternati a grande freddezza. Quando una persona sta sul collo si rischia di dimostrarsi stanchi e lontani. e’ un momento di forza per l’amore, chi ne ha 2 entro il 13

Oroscopo di oggi per Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: Mercurio, Giove e Saturno può aiutare a risalire la china. Si può essere riflessivi e c’è qualcuno che ha voglia di fare qualcosa di grande magari fondando una società. C’è voglia di costruire e magari con ai fianchi i giusti soci. Spesso ci si trova da soli non tanto per scelta quanto per destino. La personalità è davvero forte. Acquario: si devono riorganizzare le proprie idee. Un po’ di ordine è necessario e Saturno darà una mano a capire cosa fare. Non si deve avere paura a dire di no, riflettere e fermarsi. Quello che si perde si può riguadagnare in termine di salute ed energia. Il 1109 è stato chiuso sottotono. Pesci: non saranno pochi quelli che avranno voglia di rivelare un grande amore. Venere sta per entrare nel segno. Non ci devono essere musi lunghi o voglia di ripensarci, atteggiamento passivo. Questo è un grande cielo che va sfruttato. Porte aperte per il futuro. Avere Giove e Saturno favorevoli indica una vittoria ed è probabile che si possa ricevere una bella conferma e vivere un momento di forza. Molto dipende dall’attività che si porta avanti. Gli studenti e chi inizia un nuovo progetto sarà molto più forte rispetto al passato.

