Oroscopo Paolo Fox oggi 10 giugno 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 giugno 2020: Ariete e Toro

Ecco altri due segni grazie all’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: è un mercoledì che prevede un piccolo miglioramento, tuttavia sappiamo che alcuni Ariete devono risolvere problemi e contenziosi. In base all’ascendente si capisce quanto si è sotto pressione. Non è un anno di gloria, ma di lento recupero dove il massimo ci sarà alla fine dell’anno. Non si devono perdere di vista riferimenti sentimentali.

Toro: il segno non è in perfetta forma, forse si è dato troppo da fare. Problemi fisici? Situazione pesante? Tuttavia questa condizione non è incline alla desolazione, c’è un ottimo Giove. C’è chi ha avuto un bel riscontro. Ora però ci sono forze contrapposte con Saturno contrario che parla di cambiamento. Alcuni dovranno reinventarsi una professione e magari non fare più un certo lavoro e farne un altro. In famiglia e amore ci vuole pazienza.

Completiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Gemelli: se non c’è curiosità per le cose non interessa più nulla, anche quando si ama c’è bisogno di esplorare. Se si frequenta una persona che è sempre uguale al giorno prima e dà le stesse risposte, senza offrire stimoli, dopo un po’ stanca. C’è bisogno di evadere. Alcuni evadono andando via, altri invece pensano a un’attività che porti fuori di casa e magari una visione minore di una certa persona. In realtà si rimanda il problema. Chi è stato lontano deve recuperare, Venere aiuta i nuovi amori.

Cancro: ci si sente carichi di forze. Questo atteggiamento altalenante anche per l’umore può essere riversato nei confronti degli altri. Se una cosa non è andata bene forse è colpa del destino. Non si devono portare avanti tanti progetti, l’importante è fare le cose. Giugno e luglio portano a un’occasione part time.



