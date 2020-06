Oroscopo Paolo Fox oggi 10 giugno 2020/ I Fatti Vostri, classifica: Toro flop, Cancro top

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox: ecco i segni in difficoltà del giorno

Ecco i segni a due stelle per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri su Rai 2 dove con le sue stelline ha stilato la classifica della giornata. Scorpione: la Luna è contraria al segno e riporta alla luce il fatto che questo sia un periodo di transizione molto particolare. Ci saranno delle scelte da fare. Un po’ per quanto accaduto e perché Urano da marzo sta cambiando la vita dei nati sotto questo segno c’è malumore. Chi vive una relazione da tanto tempo è occupato a mettere a posto questioni di lavoro. Toro: Questa Luna particolare permette di analizzare nel dettaglio successi presenti e futuri. Ci sono delle giornate in cui si chiede se si è fatto male a qualcuno. Ci si trova in un momento in cui ci si deve difendere. Si sta trasformando la situazione lavorativa. Chi è un dipendente può cambiare ufficio, ma chi ha un’attività in proprio deve diversificarla. Non si devono diversificare sentimenti e relazioni importanti e stabili. Voltiamo pagina per i segni a tre stelle di oggi 10 giugno 2020. Leone: il segno è molto nervoso e dipende da quanto si fa. C’è chi ha chiuso una questione di lavoro e non vuole rinnovarla. Non si cerca nessuno se nessuno cerca il segno. Fa notare la grande personalità del segno, dall’altro genera qualche problema. Non si sa stare senza l’amore degli altri, un piccolo applauso. Venere è in aspetto tranquillo. Sul piano dei soldi ci vuole attenzione. Vergine: si ha una grande capacità di seduzione. Il segno non si dimentica perché è coerente. In questo periodo molti stanno andando avanti ma sono molto provati. I segni di terra caricano tutto sulle spalle. Sagittario: c’è un momento di sosta, di riflessione. E’ probabile che si debba pensare a un nuovo accordo, un nuovo contratto. le cose cambiano e si trasformano, ma si è in grado di darsi da fare con delle modifiche nella vita che si accettano.

Ariete, Bilancia, Capricorno, Pesci: i segni in crescita

Soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni a quattro stelle. Ariete: oggi il segno viene premiato per la Luna buona e Venere interessante nonostante ci sia confusione nel cuore e nella mente. Si sta muovendo qualcosa dal punto di vista della visibilità. Chi ha vissuto una crisi adesso vede che si muove qualcosa in più e che ci sono occasioni da sfruttare. Bilancia: se si guardano le stelle delle questioni pratiche ci sono sali e scendi da affrontare con molti ostacoli. Questo è pesante perché è iniziato, come l’Ariete, da gennaio. Chi in questi giorni si è dato tanto da fare ora non sta in perfetta forma. Tra giugno e luglio la maggioranza dei Bilancia si dovrà rimettersi in forze. Capricorno: il segno ha una bella energia che sta tornando. Il vigore non manca. Giugno e luglio saranno mesi faticosi. Le cose si devono guadagnare, in vista di un fine anno interessante si dovranno fare ora delle cose importanti. Si deve ripartire da zero, c’è l’esigenza di iniziare qualche nuovo progetto. Pesci: si vivrà una settimana di coraggio. Senza amore non può stare, si soffre. A volte è cercato però nei luoghi meno adatti. I segni d’acqua sono segni che riconoscono l’amore quando c’è un po’ di tribolazione. Ci si innamora di chi sfugge.

Oroscopo: i segni al top della giornata

Soffermiamoci sui segni al top della giornata, quelli da cinque stelle. Gemelli: oroscopo importante per l’amore. Venere e Saturno in buon aspetto. Non tutti si sposano o vanno a convivere, ma si pensa ai sentimenti in maniera più importante. Se c’è l’amore si cerca di stare più vicini al partner. Dal punto di vista economico e lavorativo ci sono molte responsabilità in più. Se c’è una storia in crisi il segno ne determina la fine o una nuova partenza. E’ bello il cielo se si cerca l’amore. Cancro: c’è bisogno di vigore. Venere dal 7 agosto entrerà nel segno e si dovrà essere al massimo entro quella data. Potrebbe essere un mese di vacanza magari con la persona che si ama. Acquario: il dado è tratto, Saturno è arrivato e ha portato qualche disagio. Tutto sommato si devono affrontare i problemi, chiudendo tutto quello che non serve.



