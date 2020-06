Oroscopo Paolo Fox oggi 10 giugno 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 giugno 2020: Sagittario e Capricorno

Continuiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con il Sagittario: Luna buona, che significa ritrovare ottimismo, che forse non si è mai perso. Il segno zodiacale è molto forte. Si parla di eternamente giovani che anche a 90 anni pensano la vita continui, cercando di vivere esperienze particolari. Questa grande vitalità che è innata e segue dalla nascita rende il pensiero giovane. Si è sempre aggiornati e si vogliono fare tante cose. Gli ultimi mesi non sono stati eccezionali e si vuole recuperare fiducia.

Capricorno: Giove rappresenta energia, forza e occasione. Giugno e luglio sono due mesi di riflessione, si pensa a un cambiamento o si stia lavorando su in vista di settembre. Attenzione in amore.

Ora tocca ad altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: Luna nel segno che rende un pochino elettrici, fonte di grande interesse. Quando si vogliono fare tante cose si scalpita e si rischia di scaricare tutto su chi è attorno. Si deve seguire il proprio istinto senza nascondersi dietro una coltre di paradossi e atteggiamenti conservatori. Si deve conservare quello che vale. Chi vive per il dovere e meno per il piacere tradiscono la natura del segno.

Pesci: ci avviciniamo a un weekend interessante con la Luna nel segno. Chi ha più storie compensa una difficoltà emotiva, che rischia di pensare che si appaghi così. Chi è solo non vuole perdersi. Se si vuole ufficializzare una storia si deve essere cauti, ma ad agosto si faranno scelte importanti. Tra giugno e luglio piccole rivalse professionali.



