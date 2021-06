Oroscopo Paolo Fox oggi 10 giugno 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 10 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro con Venere nel segno se c’è una persona che interessa e la voglia di fare un incontro, anche semplicemente via internet per poi passare più in là sul concreto, sarà bene guardarsi intorno perché certe emozioni saranno più facili da trovare. Quando ci sono delle stelle interessanti l’amore non arriva servito su un piatto d’argento ma ci sono più possibilità di incontrarlo o quantomeno improvvisamente ci sarà la possibilità di emozionarsi. Ora c’è anche la capacità di capire se una persona vale oppure no.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox in questo weekend c’è la volontà di liberare il proprio cuore, di fare qualcosa di divertente e di emozionante. Venere è in buon aspetto e tra venerdì e domenica i più volenterosi o quelli che hanno già una storia importante avrebbero trovato una sorta di magia emozionale e anche affettiva da sfruttare.

Per i Pesci c’è la voglia di fare le pulci a tutti e c’è facilità nel diventare particolarmente critici. Attenzione che questo atteggiamento non porti lontano da una persona che invece si ama, o che in qualche modo porta speranze nella propria vita. Tirare troppo la corda anche per vedere come la pensa questa persona porta il rischio di discutere e poi il weekend potrebbe non venire trascorso nel migliore dei modi. Tra venerdì e domenica ci saranno delle belle stelle, meglio dunque oggi stare sereni e calmi e non ingelosirsi, non fare cose di cui ci si potrebbe pentire e poi da venerdì ci sarà l’opportunità per riflettere bene su quello che si ha attorno e su ciò che è più disponibile.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro per i Pesci: in questo giovedì ci si sente un po’ sotto pressione, forse per colpa di questo novilunio che porta dei disagi. Importante recuperare serenità interiore perché si è perso un riferimento o in famiglia o in generale nella propria vita da qualche mese. Per lo Scorpione Luna, Giove e Venere saranno in aspetto buono nel weekend e quindi anche se oggi qualcosa non va le giornate tra venerdì e domenica andranno programmate al meglio. Infine per il Cancro recupero importante nel lavoro anche se questo Giove è solo all’inizio di un transito che sarà più efficace l’anno prossimo, quindi in qualche modo adesso bisognerà già pensare a ciò che si farà in autunno.

