Oroscopo Paolo Fox oggi 10 giugno 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Per questo giovedì 10 giugno 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e lavoro per Toro e Capricorno

Per il Toro oggi sarà bene fare attenzione all’aspetto economico perché potrebbero esserci delle spese in più, qualche piccolo fastidio dal punto di vista delle uscite e delle entrate. Si tenta comunque di regolarizzare la propria posizione economica perché ci sono dei progetti in ballo per l’estate. Per coloro che sono soli è consigliabile lasciarsi andare senza per forza programmare quello che sarà e senza lambiccarsi il cervello col classico “m’ama, non m’ama”.

Per il Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea come nel prossimo weekend bisognerà fare un po’ più attenzione alle relazioni. Per qualcuno venerdì, sabato e domenica saranno giornate di riflessione, di tensione e non bisognerà assolutamente correre rischi e soprattutto provare a fare il ruolo del giudice stabilendo da soli quali sono le cose giuste da fare e quelle sbagliate, anche se il Capricorno ha proprio la tendenza a fare questo. La visione di una situazione è personale e può portare a ragionare in un certo modo ma attorno possono esserci persone che la pensano in maniera opposta e non è detto che si abbia sempre ragione: detto in altre parole, attenzione a non fare i testardi.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox su salute ed energia?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno della Vergine. Contrasti con tutti e nervosismo che sin da ieri hanno contraddistinto questo segno, un po’ di tensione e in realtà sarebbe meglio tacere, farsi scivolare le cose addosso almeno per una giornata. I Vergine hanno grandi doti diplomatiche e se vogliono in questo senso sanno fare anche qualcosa di più, però oggi lambiccarsi il cervello in inutili riflessioni, mettersi contro tutti, agitare tutte le storie che si vivono non solo può essere inefficace al fine del trovare una soluzione ma porta anche una grande fatica. Quindi calma e sangue freddo in un giovedì che sarà un po’ sottotono. Per il Toro questo fine settimana è migliore, regala maggiori potenzialità. Sarebbe meglio vivere con maggiore serenità tutte le sensazioni, le emozioni e gli incontri che si vivono, perché Venere è tornata attiva. Meglio vivere alla giornata, il periodo lo permette e tra l’altro Saturno e Urano in aspetto un po’ critico dicono che il Toro dovrebbe vivere situazioni un po’ più blande.

