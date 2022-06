Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: Sole e Luna…

Venerdì, appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa ci dice in questa giornata? Il cielo dell’Ariete parla di stanchezza ma anche di energia. Le cose da fare sono tantissime e a volte forse è il caso di lasciare “per strada” qualcuna. Per il Toro, invece, è un cielo di grande passione ma tra sabato e domenica la luna sarà in opposizione e porterà a qualche pensiero in più. Per i Gemelli, è un buon momento: i pianeti sono tutti molto positivi e favorevoli ed è il periodo giusto per provare a realizzare i progetti che si hanno in mente.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, stanco ma…

Ariete, è da ieri che sei affaticato. In questo periodo stai facendo così tante cose e arrivi a sera esausto, ma si spera anche soddisfatto. Se stai facendo tante cose e qualcuna di queste cose non va, forse devi concentrarti su una cosa in particolare e lasciar perdere quelle inutili. In questo momento l’Ariete è anche molto interessato alla serenità del partner, alla serenità di chi ama. Potrebbe esserci un problema per una persona che sta al tuo fianco. Questa Luna opposta ti trova ancora un po’ pensieroso, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox: Toro e Gemelli, la Luna…

Toro, per i nati sotto questo segno è un cielo di grande passione quello di venerdì, ma attenzione che sabato e domenica avremo la Luna in opposizione. Questo significherà avere meno capacità di sopportazione. Se hai un problema e puoi affrontarlo oggi, è meglio. Sarà possibile chiudere entro poche settimane un accordo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Ogni tanto sei molto critico e lo vedremo soprattutto sabato e domenica. Abbi molta fiducia nelle tue intuizioni che possono rivelarsi geniali.

Gemelli, hai un cielo con Sole e Luna favorevoli, oltre che Marte, Giove e altri pianeti. È dunque un buon momento e la creatività c’è. Desideri sempre il meglio, per te stesso e gli altri, e questo “meglio” arriverà proprio con queste stelle. Se hai in mente progetti ambiziosi, questo è il periodo giusto per darti da fare. Già da adesso potrebbe arrivare una bella proposta per te, anzi, forse è il caso di fare delle richieste. Per quanto riguarda le persone separate, queste possono trovare un nuovo rapporto. Chi invece ha già qualcuno è in un ottimo periodo – spiega l’Oroscopo di Paolo Fox – perché sarà più sicuro dei propri sentimenti.

