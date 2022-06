Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: i pianeti

Venerdì con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia la Luna è ancora nel proprio spazio: nonostante Marte e Giove siano sfavorevoli, ci sarà qualche problema in meno proprio grazie al satellite e alla sua posizione. Le proposte che arriveranno sono buone. Per lo Scorpione, bisognerebbe fare qualcosa in più per rendere vivo un rapporto e non fermarsi alla prima sensazione. Il cielo del Sagittario parla di amore: chi è in una storia forse ci sono passi importanti da fare. Chi ha già ufficializzato una storia magari è un po’ turbato perché le cose impegnative a volte spaventano il segno.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Giove opposto

La Bilancia oggi può contare ancora sulla Luna nel proprio spazio, quindi, per chi si è esposto in maniera eccessiva nonostante Marte e Giove sfavorevoli, ci sarà qualche problema in meno. Attenzione però a non far lavorare l’orgoglio: chi agisce solo d’istinto, potrebbe combinare dei guai e trovarsi a disagio. Le proposte che arriveranno sono buone, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. L’ultima settimana del mese sarà importante per sanare le tensioni. Attenzione alle questioni legali e ai conti: Giove opposto parla chiaro.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, l’amore…

Scorpione, fra venerdì e domenica ci sarà una buona conquista. In amore, chi ha già una bella storia, dovrebbe darsi da fare per rendere più vivo il rapporto. Se in questi giorni qualcosa non va, è forse perché tu “ci vai con i piedi di piombo”, ovvero non ti lanci completamente in una relazione e sei sempre un po’ restio. Non fermarti alla prima sensazione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere opposta? Anche se hai conosciuto da poco qualcuno che ti piace, lo stai mettendo alla prova.

Sagittario, quello che stai facendo ti impegna e costa molta fatica. Se ci fosse più ascolto nei tuoi confronti magari potresti sentirti meno nervoso. Infatti non riesci sempre ad avere ciò che desideri. In amore, calma piatta. Se stai vivendo una storia con una persona che limita il tuo raggio d’azione, dopo il 13 diventerai abbastanza agitato, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La seconda parte dell’anno sarà migliore per chi vuole fare passi importanti. Chi ha già ufficializzato una storia è un po’ turbato, perché sta per fare una scelta impegnativa e sappiamo che il Sagittario, di solito, vuole essere libero. Se sei innamorato, il cielo diventerà molto attivo, soprattutto nella seconda parte di luglio.

