Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: come andrà?

Appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox in questo venerdì 10 giugno che parla di estate. Per il Cancro sarà ancora una giornata un po’ sottotono, visti i tanti fastidi avuti di recente, ma sabato e domenica saranno migliori, con nuovi amori favoriti. Per il Leone non è il momento adatto alle discussioni: c’è Venere contraria che potrebbe portare problemi in amore ma anche in amicizia. Maggiore distensione invece per la Vergine, che però potrebbe avere qualche problema sul lavoro, soprattutto se ha accettato nuove sfide.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, giorni migliori

Cancro, presto avrai giorni migliori. Stringi i denti in questo venerdì, poi sabato e domenica si migliora. Seguire il proprio istinto è utile ma attenzione anche a cosa dici perché potresti crearti dei nemici. Di recente, molti Cancro hanno avuto dei fastidi, per un contratto o un accordo: il lavoro spesso crea grattacapi al tuo segno. Giove dissonante ricorda che ci sono parecchi problemi da colmare. Almeno fino alla fine del mese bisognerà essere un po’ cauti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Nuovi amori sono favoriti, con Venere favorevole. Sabato e domenica ci sarà più tranquillità rispetto a oggi.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, fine settimana…

Leone, non discutere adesso! Non è il momento ideale per creare dissidi. Anche chi si è sposato da poco, vive giornate in cui è un po’ turbato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Sarà che sei talmente preso dal lavoro che tutto il resto va in secondo piano. Venere contraria sta creando delle piccole difficoltà, soprattutto per i rapporti di amicizia. Se un legame sentimentale è un po’ sotto pressione, c’è troppa gelosia, troppa ansia nel viverlo, attenzione sabato e domenica, perché potrebbe peggiorare le cose.

Vergine, arriva un fine settimana di maggiore distensione. Impara a lasciare andare, a non voler avere tutto sotto controllo. Nell’ambito lavorativo, se ti sei improvvisato nel fare un lavoro che non hai mai fatto, potresti rimpiangere di aver accettato. Se ti offrono una situazione particolare, divertente e stuzzicante, magari acconsenti, ma se le cose non vanno come chiedi, puoi davvero innervosirti visto che ci tieni alla tua immagine. Investimenti azzardati non vanno fatti, da ora fino a tutta la seconda metà di giugno. Amore sotto controllo: sabato e domenica sono giornate interessanti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.











