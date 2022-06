Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 giugno 2022/ La giornata di Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox per questo venerdì 10 giugno? Il Capricorno è un po’ nervoso, anche perché sul lavoro le cose non sembrano andare benissimo, con dei problemi forse sopraggiunti anche dall’esterno. Non tutto può essere sempre sotto controllo, ma il recupero è vicino. Per l’Acquario, se c’è una conoscenza recente potrebbe esserci un po’ di titubanza. Per i Pesci, invece, sarà importante rapportarsi con gli altri per recuperare la strada persa. Le dispute ci sono ma è meglio trovare una via di mezzo e fare pace.

Oroscopo domani 10 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, recupero nel weekend

Capricorno, rimanere tranquilli in questo momento, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, non è affatto facile. Se nel frattempo sono sopraggiunti problemi dall’esterno o se stai facendo delle cose che ti piacciono a metà, o ancora se stai lavorando con persone che sono un po’ nervosette, le cose potrebbero peggiorare. Tu vorresti avere tutto sotto controllo: di solito infatti sei un tipo abbastanza programmato, ma se hai a fianco qualcuno che ti fa saltare i nervi, devi stare attento. Cielo che parla di recupero tra sabato e domenica, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Acquario e Pesci

Acquario, sfrutta questa giornata per far tutto, poi sabato e domenica dedicati al relax! L’Acquario tende a mantenere le emozioni sotto controllo quando pensa di poter essere giudicato, altrimenti è un po’ folle e questa è la vena più bella di questo segno, che riesce a trasformare in realtà e in concretezza delle vere follie. Amore? L’Oroscopo di Paolo Fox dice: all’inizio, se hai una conoscenza recente, sarai un po’ titubante. Sabato e domenica tutto andrà preso con le pinze per non restarci male.

Pesci, questo weekend è in crescita, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Sabato e domenica sarà importante rapportarsi agli altri in maniera utile. Se lunedì e martedì hai avuto delle giornate pesanti, questo weekend ti aiuterà a recuperare la strada che hai perso anche nei rapporti. Quest’anno potresti ricevere una proposta per cambiare lavoro o magari hai già iniziato un nuovo programma: le stelle parlano di novità. Se ci sono state delle dispute all’inizio della settimana, meglio trovare una via di mezzo e fare pace entro domenica.

