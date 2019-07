Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 10 luglio 2019: Acquario, Pesci, Leone, Toro, Vergine

Oroscopo oggi mercoledì 10 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, mercoledì 10 luglio 2019. L’astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele, punto di riferimento per tutti gli appassionati di astrologia. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Leone aspetta il Sole per realizzarsi, ma ad agosto avrà il suo momento più alto. Ora può solo rimanere fermo ad aspettare. La Vergine vivrà delle giornate importanti che deve sfruttare per raccogliere il più possibile. Dopo un periodo di magra arriveranno anche tante soddisfazioni, ma attenzione dal farsi prendere la mano. Lo Scorpione è pronto a dare spazio ai sentimenti, sta infatti raccogliendo quello che arriva in questo momento consapevole che la svolta è dietro l’angolo. Per la Bilancia ci sono dei conflitti, ma con un po’ di pazienza si potrà risolvere tutto. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Partiamo con l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox dai seguenti segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone anche se il suo mese è agosto perché il Sole transita nel segno e poi perché nella prima settimana ci sono stelle molto importanti. Questo però è un momento in cui bisogna superare delle perplessità, recupero netto tra venerdì e domenica ma prima di allora non si noteranno differenze in amore. La Vergine vive sempre giornate importanti tra mercoledì e giovedì e qualcuno se sostituisce una persona può contare su una bella promozione. Molti risentono di forti emozioni interiori ma questo è normale. All’apparenza i nati sotto questo segno sembrano tranquilli ma poi hanno momenti in cui lancerebbero anche i vasi. Giornate di alti e bassi. Per la Bilancia qualcuno a inizio anno ricorderà conflitti con l’ambiente, adesso è importante fare un passo indietro. Si è molto ambiziosi. Se fare una vita di soddisfazioni comporta lotte e tensioni meglio stare dietro le quinte e evitare tensioni. Molti sono stati male. Confusione anche in amore. Lo Scorpione a luglio dovrebbe dare spazio ai sentimenti. Buone possibilità ma c’è un monito per chi inizia una storia ora. Ad agosto si potrebbe cambiare, se c’è una persona che interessa si può frequentare pure ma non si deve dire che la si amerà per tutta la vita perché a breve si potrebbe dire ma chi me lo fa fare.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo avanti seguendo il percorso dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Questi due mesi per il Sagittario rappresentano una sorta di liberazione, tanti troveranno un grande amore. Chi ha già un grande amore lo conferma. Il Capricorno deve stare attento ai sentimenti, il che significa che se si ha una storia bella non si deve discutere per motivi banali e ci sarà sicuramente un po’ da farlo. Chi non ha una storia deve cercare di superare questa svogliatezza, forse si è trincerati dietro una certa diffidenza che si deve sbloccare. L’Acquario deve capire cosa è accaduto nel suo cuore. Si sta stravolgendo un po’ tutto. La visibilità non è tutto nella vita, è importante la spiritualità e lo stare bene con sé stessi per questo segno, ma attenzione a non lottare contro i mulini a vento. Si devono ritrovare emozioni. In amore ci sono relazioni che perdono smalto e poi forse è il segno stesso che non si applica a dovere. I Pesci hanno mercoledì e giovedì giorni interessanti validi per i sentimenti e le relazioni ma anche per gli incontri. Si sta seminando per un autunno splendido. Cresceranno le emozioni. Quando non ci si sente amati si rischia di tradire. Accade alle persone Pesci che sono sposate o convivono vedono il partner distante.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo il giro infine, sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox, con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Per l’Ariete il fatto che in questi giorni sia un po’ frastornato è normale, ci sono tante cose da fare, decidere e discutere. Si potrebbero rimettere in discussione varie cose in amore, si è forti e si vive un amore splendido però è probabile che di recente questo abbia avuto dei problemi. Le stelle si trovano ad essere migliori in agosto. Tutto sommato converrebbe rimandare alcuni incontri e discussioni. Per i Toro una separazione d’amore oppure un cambiamento di lavoro è pesante soprattutto nella seconda parte della vita, non perché non si recuperi, perché ci si trova a buttare all’aria tutto. Accade a molte persone Toro che sono sfavorite dalle stelle ma che abbiano uno splendido autunno in arrivo ma che possono avere paura di questi cambiamenti e magari non sanno come affrontarli anche se sono necessari. I Gemelli a breve hanno un cambiamento nell’attività che può riguardare anche aspetto legale o burocratica, chi ha una clausola particolare nel contratto ovvero deve rinnovare un accordo è un po’ in pena. In questi giorni si è agitati e pochi sanno quello che si farà in autunno, tutto si decide nel mese di agosto. In amore c’è uno stato di maggiore vitalità. I nati sotto il segno del Cancro sono giudicati. I giudizi delle persone che stanno attorno non sono affatto clementi e questo dispiace, ecco perché si stanno facendo le cose sulle forze oppure si è fatta una richiesta per cambiare area. In amore si può sempre trovare qualcosa di buono.



