Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele, vediamo i segni top di oggi 10 luglio 2020. L’Ariete vive un momento di grandissima carica che potrebbe addirittura aumentare nei prossimi giorni con l’ingresso nel segno di una Luna positiva. Le stelle aiuteranno anche dal punto di vista dell’amore. Il Toro è pronto a cercare di costruire qualcosa per il futuro con voglia e determinazione. Si vive una giornata di grande forza che potrebbe permettere di andare avanti con una persona a cui si tiene molto. Lo Scorpione ha una Luna decisamente importante che porterà a un agosto davvero interessante. In questo momento se c’è il partner giusto si potrebbe fare un bel passo in avanti, anche chi è single si potrebbe togliere qualche grande soddisfazioni. In questo momento ci si deve assolutamente liberare però delle tensioni del passato che pesano sulle spalle e possono creare un po’ di preoccupazione.

Oroscopo amore: La Luna nel segno e le stelle più in generale aiutano l’Ariete sotto il punto di vista dei sentimenti. In questo momento c’è una grande carica che si potrebbe usare anche dal punto di vista dei sentimenti. Il Toro ha voglia di costruire e se c’è una persona importante vicina si può fare qualcosa di importante anche perché il cielo è decisamente positivo. Venere è nel segno dei Gemelli, ma nonostante questo si deve essere cauti dal punto di vista sentimentale perché si vivranno due giornate non di facilissima gestione. La Vergine se ha vissuto qualche momento complicato ora si deve risolvere. Chi è in crisi però deve assolutamente rimandare ad agosto ogni tipo di decisione perché questo mese non porterà a prendere le decisioni giuste. I Pesci sono un segno che vuole essere adulato. Anche se si sta insieme da vent’anni si vogliono questo tipo di attenzioni.

Oroscopo lavoro: La Luna sarà nel weekend per l’Ariete che avrà la forza di darsi una grande carica verso il futuro. Il Toro vive una giornata molto interessante con voglia di costruire qualcosa di importante anche dal punto di vista professionale si potrebbe arrivare ai risultati che sono nel mirino da tempo. I Gemelli devono rendersi conto di cosa stanno facendo in questo momento, cercando di essere consapevoli che il momento è nuovo e può essere inesplorato. Il Cancro è sotto pressione, non piacciono diverse cose. In questo momento si parla di una vera e propria crisi che è sì determinata da questo momento così particolare, ma che era partita già alla fine dello scorso anno. Il Leone vuole essere sempre presente anche se non è facile fare una selezione tra ciò che è utile e ciò che è inutile. Forse è il caso di capire che le cose presto saranno più facili, ma che in questo momento si deve lavorare e molto.



