Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2020/ Sagittario, Bilancia, Ariete, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2020: Sagittario e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a ulteriori riflessioni. Sagittario: si è un po’ sottotono, ma nelle giornate di sabato e domenica c’è un grande recupero. Luglio è l’ultimo mese di blocco amoroso. Chi ha una bella storia la porta avanti. Ultimamente si è discusso col partner. Le coppie in crisi devono stare attente. Tanta confusione nella vita. Si deve essere fedeli alle proprie idee.

Bilancia: si è sotto pressione come Ariete e Cancro, risentendo questa fase di lockdown più degli altri. Si dovrebbe essere più liberi nei pensieri. Chi ha un’attività in proprio pensa di cambiarla. Si erano fatti dei progetti che sono saltati. Avere una persona a fianco che consola è utile, l’amore può più di tutto.

Oroscopo: Ariete e Capricorno cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina e soffermiamoci su altri due segni dell‘oroscopo di Paolo Fox con l’Ariete: si ha una grande carica che raddoppierà nelle giornate in arrivo. La Luna sarà nel segno nel weekend. Le stelle aiutano l’amore, ma dobbiamo aiutarci anche noi.

Capricorno: il consiglio è di darsi da fare, da sabato fino a lunedì qualcosa va. Si devono tenere i denti stretti in un luglio particolare dove capita di discutere il weekend. Alla fine questo 2020 sarà produttivo. Attenzione alle spese e al litigare in famiglia per questo.



