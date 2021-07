Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2021/ Amore e soldi per Leone, Sagittario e Ariete

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 10 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Devi pensare ai sentimenti. Ultimamente non ti è capitato di rimorchiare di più o di essere più osservato? Se devi dare appuntamento a una persona che ti piace, domenica è una giornata di maggiore forza. Non lasciarti stressare da vicende di lavoro”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Questo fine settimana è in crescendo, perché domenica avremo Marte, Venere e Luna molto attivi e già stasera ci saranno novità. Il tuo animo non è completamente libero: hai dubbi e tensioni di lavoro, forse pensi che qualcuno ce l’abbia con te o hai riscontrato tensioni. Devi essere più disponibile e qualche volta trattenere affermazioni che potrebbero essere problematiche: essere diplomatici è importante. Comunque, sarà un week-end di emozioni.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che non è del tutto sereno. Cos’è accaduto nelle ultime 48 ore, chi ti ha fatto arrabbiare? Rispetto al passato, ti fai scivolare di dosso le cose, anche se ogni tanto la tua la devi dire. Ricorda che Giove sarà nel segno nel 2023, quindi hai 2 anni veramente di grande crescita, lenta e progressiva, ma molto importante. Ricorda da dove arrivi, come sei stato a livello fisico ed economico. L’importante è che adesso tu stia meglio. Domenica cielo importante per risolvere qualche contenzioso.

Oroscopo Paolo Fox 9-10 luglio 2021/ Gemelli in ripartenza, discussioni per Bilancia

© RIPRODUZIONE RISERVATA