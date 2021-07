Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 10 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Ritorni in scena alla tua maniera, senza alcun tipo di esitazione. In questo momento, se l’amore non ti piace, non ti interessa, puoi dire ‘stop’. In realtà chi è già in coppia da tempo è irascibile in questi giorni e anche sul lavoro potrebbe esserti capitato di recente di perdere le staffe”.

I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Puoi sfruttare una Luna molto interessante. Sei un veggente, in questo momento già sai che stai percorrendo una strada particolare, che ti porterà verso un 2022 di grande forza e illuminazione. Giove ora è attivo, poi non lo sarà più, ma recupererà grande potere tra fine anno e il 2022. Le cose a cui ti stai interessando ora superficialmente diventeranno più concrete nel prossimo anno, magari anche una nuova casa, che ora stai semplicemente pensando ad arredare. Ti stai organizzando, a livello pratico o a livello spirituale e mentale, per una nuova vita e potresti già avere avuto dei riscontri.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “In amore sei sempre dolce e positivo, ma se la tua relazione non è come la immagini lo scoprirai a fine mese. Se tra febbraio e marzo avresti voluto buttare un accordo di lavoro, inoltre, adesso la situazione potrebbe essere diversa. Quando ti gira male, da pesce rosso diventi uno squalo: lo dico soprattutto a chi pensa di potere approfittare della tua benevolenza”.



