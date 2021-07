Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 10 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: se c’è una persona che ti sta sulle scatole, evitala in questo fine settimana, perché non sarai gentile. Dovrai lottare con qualcuno o avrai piccole tensioni che riguardano la tua vita. Ti avevano promesso delle cose che non sono state mantenute. Tu sei un segno molto socievole, ma sei anche il segno dell’isolamento: quando non ti senti bene in mezzo agli altri, giochi a fare l’eremita, magari solo per un po’.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Qualche tormento interiore c’è, sei sotto pressione da giovedì. Se al tuo fianco hai una persona che ti disturba, le perplessità aumentano, ma comunque si tratta di dubbi passeggeri. In questo sabato cerca di non fare le ore piccole e di non strapazzarti troppo.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Si cresce in questo week-end, buona la giornata di domenica. Perché ti meravigli se qualcuno ti ha voltato le spalle? È una costante nella tua vita. Tu sei una persona disponibile ed estremamente fiduciosa. Sei curioso, spontaneo, esuberante e accetti di buon grado una nuova amicizia. Visto che non fai una selezione all’inizio, è normale che poi tu debba scremare. Questo, diciamolo pure, è un periodo di scremature.

