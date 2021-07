Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa seconda sabato di luglio non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 10 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: stai uscendo gradualmente da una fase di stress e di rallentamento che è stata una caratteristica delle ultime settimane, forse perché hai dovuto lottare per situazioni poco chiare, come il ritardo di un accordo o di un contratto. Dal 22, però, si sbloccherà tutto. In amore calma piatta: in questi giorni se hai una storia potrà viverla al meglio, ma sei troppo preso da questioni di soldi e di lavoro.

Il Capricorno trascorre l’ultima giornata sottotono, poi da domenica recupera. Se hai pensato a cosa devi fare nei prossimi mesi, nessun ostacolo si pone di fronte a ciò che hai in mente. Non sai se accettare un compromesso? Chi ha tra i 20 e i 30 anni, deve sapere che il Capricorno è un segno d’esperienza, che si guadagna negli anni, con il tempo. Quindi, se avete firmato un contratto o un accordo, i termini magari non saranno da subito quelli che vorreste. Amore in recupero da questa sera.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. È bello dire ciò che si pensa, però attenzione alle polemiche e a non diventare poco diplomatico. Domenica e lunedì saranno giornate in cui si scivola, occhio dunque soprattutto in amore, dove, se sei insoddisfatto, potresti pensare a qualcosa di diverso. C’è anche chi pensa a qualche ex, ma non è il caso di arrivare tanto. Tutto si può mettere a tacere, dipende dal tipo di legame: chiaro però che i rapporti che hanno vissuto tensioni in passato sono più conflittuali.

