Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022/ Le previsioni di Ariete, Leone e Sagittario

Tante le aspettative per questa domenica 10 luglio 2022, ma che giornata sarà per coloro che fanno parte dei segni di Fuoco? L’oroscopo Paolo Fox è pronto a fare chiarezza con le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario. Le indicazioni fornite sulle frequenze di Radio Latte Miele sono utili per affrontare al meglio la giornata. Ad esempio, è una fase di rinascita per l’Ariete, che può anche ritrovare nuovi stimoli. Qualche tensione per il Leone, ma alla fine prevale la positività quest’oggi. Cielo positivo anche per il Sagittario, che però ha delle questioni da risolvere dal punto di vista amoroso…

Ariete, l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox

C’è aria di novità in casa Ariete e l’augurio è che stiate vivendo questa stagione di rinnovamento. Siccome siete governati da Marte, spesso il rinnovamento voi lo tracciate attraverso delle azioni irruente: facendo delle proposte, cercando di imporvi. Sappiamo che l’Ariete è dolcemente complicato, ma è anche un gran lavoratore, quando si appassiona a qualcosa ed è anche una persona che ti regala tanti stimoli: chi sta con un Ariete non si annoia, basta però che non si esaurisca! Perché in questo momento siete, voi Ariete, così pieni di idee, che potreste davvero pretendere il massimo da tutti. Oggi abbiamo una bella Luna! È il momento di fare delle belle richieste, di agire e anche di amare, secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Leone

Oggi sì che sei solare, Leone! Luna, Giove, Venere sono tutti in buon aspetto: sei un po’ arrabbiato per una questione di lavoro che non va, perché c’è qualcuno che non ti dà retta oppure ha cercato di farti inciampare. Se in questo periodo c’è una persona contro di te, alla fine pagherà lo scotto di quello che sta facendo, perché sei protetto: Giove rappresenta uno scudo, segnala l’oroscopo Paolo Fox. Ovviamente questo non ti autorizza a fare tutto quello che vuoi, ma ti protegge dagli attacchi.

Lavoro e amore per il Sagittario

Molto bello questo cielo! Ancora una volta l’oroscopo Paolo Fox spinge i Sagittario all’azione e questa bella Luna tocca il tuo segno: un accordo o un contratto e puoi pensare a qualcosa di nuovo. L’amore è un po’ meno divertente di quanto vorresti: il Sagittario vorrebbe vivere un’emozione al giorno, ma soprattutto quando sei con una persona da tempo, questo disagio nasce, ovvero il fatto di non vivere qualcosa di nuovo e di avere sempre la stessa minestra riscaldata. Anche se questo ti può infastidire, guai a lasciare la strada certa per l’incerta, con Venere in opposizione! Lascia passare il tempo.

