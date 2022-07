Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2022/ Le previsioni di Cancro, Scorpione e Pesci

La settimana volge al termine, ma per farlo nel migliore dei modi c’è l’oroscopo Paolo Fox. Il consueto appuntamento ci consente di scoprire le sue previsioni per oggi, domenica 10 luglio 2022, in particolare per quanto riguarda i segni di Acqua. Le indicazioni fornite tramite l’appuntamento su Radio Latte Miele per i nati Cancro riguardano soprattutto la sfera lavorativa, da cui emerge una situazione complessa ma risolvibile. Qualcosa di simile per lo Scorpione, che però ha un impeto diverso e quindi i consigli che riceve dall’astrologo sono differenti. Cosa dicono le stelle per i Pesci? L’oroscopo Paolo Fox parla soprattutto di emozioni…

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, gli ultimi aggiornamenti

La speranza per i nati sotto il segno del Cancro è che entro il 18 arrivi una buona notizia, perché avrete una bella situazione astrologica, anche se non ottima. Dovrete aspettarvi un cambiamento o una collocazione nuova: state lavorando a un progetto che è tutto da imbastire e quindi non è un “periodo no”, ma è un periodo che non dà sicurezze ed ecco perché vivete alla giornata, “carpe diem”. Chi lavora in famiglia o con soci dovrà stare attento, perché è probabile che, già dal mese scorso, alcune fratture e divergenze siano nate. Stelle interessanti per amare e lo saranno ancora di più dal 18 secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Scorpione, l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox

Scorpione, non farti prendere dalla rabbia se qualcosa non va. Soprattutto chi lavora come dipendente, probabilmente sta facendo un po’ più di quello che gli spetta e alla fine è nervoso perché questo “di più” non viene riconosciuto. L’unica cosa che suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox è di non buttare all’aria tutto, come spesso fai, quando non sopporti più certe situazioni e di non dare spazio a questa opposizione di Marte che ogni tanto fa saltare i nervi. Chi chiude una storia, in questo momento, potrebbe fare una scelta sbagliata: anche nelle coppie più agitate e complesse, credo che sia necessario aspettare la fine di luglio, prima di prendere qualunque decisione.

Pesci, cosa dicono le stelle

Questa giornata riporta alla luce qualche piccola ripicca. Quando il segno dei Pesci sorride, non è detto che vada tutto bene: chi sta con un Pesci deve capire se ci sono delle cose che non vanno. C’è questa sensazione, che magari poi non è reale, di essere stato sfruttato e di aver dato più di quello che hai ricevuto, in amore: ma l’amore non è fatto di conteggi, ma di istinto e non si possono razionalizzare le emozioni e tu lo sai! Perché sei governato da Nettuno, pianeta che però ogni tanto ti spinge lontano dalla realtà di tutti i giorni ed è come se ti costruissi un mondo tutto tuo, in cui vivere o sopravvivere. Adesso, secondo l’oroscopo Paolo Fox, devi cercare di abbandonare tensioni negative e dal 18, ricorda che molte emozioni saranno più facili da gestire. Novità in arrivo, ma oggi un po’ di tensione si legge nel cielo: non fare le ore piccole, non stancarti troppo.











