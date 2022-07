Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022/ Le previsioni di Gemelli, Bilancia e Acquario

Cosa dobbiamo aspettarci nella giornata odierna? L’oroscopo Paolo Fox accorre in aiuto con le previsioni per oggi, domenica 10 luglio 2022. In questo caso ci occupiamo dei segni di Aria, approfondendo le indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sull’emittente radiofonica Radio Latte Miele. Cosa hanno in serbo le stelle per Gemelli, Bilancia e Acquario? Nel primo caso emergono le riflessioni dal punto di vista professionale, ma anche qualche consiglio per quanto riguarda la sfera sentimentale. Giornata favorevole da questo punto di vista per la Bilancia, mentre l’Acquario, sempre alle prese con nuove idee, deve trovare anche l’occasione per coltivare le proprie emozioni…

Oroscopo Paolo Fox: gli ultimi aggiornamenti per Gemelli

Chi tra i Gemelli per molti anni ha svolto la stessa attività vorrà cambiare ruolo: questa volta però c’è la volontà di farlo, perché di solito è più frequente il dover cambiare ruolo, perché qualcuno l’ha deciso per noi. Adesso invece i Gemelli hanno Giove favorevole, quindi quello che vogliono fanno, nei limiti del possibile, e questa giornata di domenica è lievemente velata dalla Luna opposta: vuol dire che potreste mettere in discussione qualcuno. Cercate sempre di conservare e proteggere: non dovete tagliare tutto ciò che non è perfetto, ma semplicemente migliorarlo. In amore, secondo l’oroscopo Paolo Fox qualcosa da ridire ci sarà, tra oggi e domani.

Bilancia, l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox

Molto importante che la Bilancia cerchi di essere felice e serena secondo l’oroscopo Paolo Fox. È un po’ difficile soprattutto per coloro che, tra maggio e giugno, hanno vissuto una crisi o un momento difficile per la salute o per le emozioni. Per fortuna però siete un segno d’Aria e questo vi rende fantasiosi, creativi e anche poeti: dovete abbracciare un sogno. La giornata di oggi è favorevole anche per i sentimenti.

Cosa dicono le stelle per l’Acquario

Sarà difficile vivere delle settimane di totale relax per l’Acquario, perché sta già pensando a quello che deve fare in vista dell’autunno: che sia un nuovo lavoro, un accordo o un’idea da sviluppare, restare fermi con la mente è impossibile. Diverso il discorso di quelli che sono già grandi e vorrebbero fare una vita diversa. All’inizio dell’anno l’astrologo parlava della “grande rivoluzione degli Acquario”. Può essere una rivoluzione di lavoro, per i trenta/quarantenni, ma chi ha più anni potrebbe anche pensare: “Me ne vado in un altra città, in un altro luogo: voglio fare la vita che ho sempre sognato”, magari anche un po’ più solitaria, ma serena”. Cerca di stare meglio e se incontri una persona che ti piace, frequentala!

