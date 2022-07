Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022/ Le previsioni di Toro, Vergine e Capricorno

Che giornata sarà quella odierna per i segni di Aria? La domanda trova facile risposta nelle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per oggi, domenica 10 luglio 2022. Questo è dunque il momento di scoprire quali sono le indicazioni fornite dall’astrologo sulle frequenze di Radio Latte Miele. Se il Toro è reduce da qualche momento difficile ma vede risvegliato l’amore, i nati sotto il segno della Vergine hanno accumulato stanchezza, ma ci sono delle novità importanti per loro. Fatica anche per il Capricorno, che per questo potrebbe aver trascurato la sfera sentimentale…

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022/ Le previsioni di Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox: che domenica sarà per il Toro

Meno male che la Luna non è più opposta al Toro: nulla di grave ma, fra venerdì e sabato, c’è anche chi ha alzato la voce, chi ha vissuto situazioni un po’ particolari. La cosa buona è che alla fine uscirete vincenti anche dalle dispute più pesanti e non mancheranno premesse per un futuro migliore, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Qualche spesa di troppo però è da mettere in conto. Stelle che riportano in auge l’amore: consiglio ai cuori solitari di programmare le vacanze da lunedì 18 luglio in poi.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 9-15 luglio 2022/ Previsioni Acquario, Pesci, Capricorno, Sagittario

Lavoro e amore per Vergine

Sei piuttosto stanco Vergine. La seconda parte di luglio darà più spazio ai sentimenti. Chi avesse dimenticato la famiglia, perché troppo preso dalle questioni di lavoro, non può continuare a giustificarsi con la necessità di portare il pane a casa, perché alla fine l’amore va nutrito! Per chi è solo e sta cercando l’amore, dal 18 si aprirà una stagione migliore, avverte l’oroscopo Paolo Fox. Chi lavora a tempo determinato, per ora sta tranquillo, ma non escludo che alcuni contratti siano in scadenza o che tra luglio e settembre bisogna rinnovare qualcosa in vista anche del 2023.

Oroscopo domani 10 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni amore...

Capricorno, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Per il Capricorno l’astrologo non esclude che in questo momento sia molto preso dal lavoro. Addirittura ci sono stati Capricorno che avevano previsto una vacanza e invece dovranno rimandarla. Troppa fatica, troppe tensioni, qualcosa da riequilibrare. Adesso è necessario recuperare coraggio e voglia anche di amare, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Le grandi tensioni che hai vissuto sul lavoro potrebbero averti allontanato dai sentimenti. Se sei single, frequenta luoghi giusti e programma le vacanze nell’ultima parte di luglio o proprio ad agosto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA