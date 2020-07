Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio/ Pesci, Toro, Acquario, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ecco i Pesci: il segno è un po’ amareggiato nei sentimenti, ultimo mese di tensione poi da agosto si riparte. Chi sposa una persona Pesci e si unisce a una persona sotto questo segno deve capire che anche se non c’è bisogno di dire ti amo il segno ha bisogno di ascoltarla anche dopo 20 anni di matrimonio.

Toro: il segno sente che c’è tanta voglia di fare e costruire. Chi ha un’attività libera potrebbe essere chiamato entro settembre a fare qualcosa di importante. Restano sotto pressione quelli che non possono decidere. I lavoratori dipendenti sono affaticati. I sentimenti ci dicono che giugno, luglio e agosto sono splendidi. Adesso si è in una giornata forte ed è giusto costruire qualcosa con la persona che piace.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Cancro

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco l’Acquario: il segno deve curare di più la forma fisica. Il segno tende a trascurare a volte il proprio organismo, questo non va bene perché si è pieni di impegni. Tutto sembra più importante dell’esistenza, forse è il caso di ribaltare il concetto. Se si ha la persona giusta vicino con Venere favorevole si possono fare dei progetti.

Cancro: qualsiasi cosa si ha in mente di fare sarebbe il caso di muoversi entro la fine di agosto, queste 48 ore hanno una marcia in più. Si è però sotto pressione con lavoro dove non piacciono diverse cose. Si parla di una vera crisi determinata dagli ultimi mesi ma già in piedi dall’anno passato.

